Путин заявил о необходимости решить вопрос с созданием суверенной Палестины

Необходимо решить вопрос о создании суверенного палестинского государства, заявил на переговорах с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани президент России Владимир Путин.

По его словам, в Вашингтоне при попытке монополизировать урегулирование в ближневосточном регионе не учли «коренных интересов палестинского народа».

«Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит играть роль в поисках путей урегулирования палестино-израильского конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Лига арабских государств (ЛАГ) может сыграть решающую роль в решении палестино-израильского конфликта.