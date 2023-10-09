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Лавров: ЛАГ может сыграть решающую роль в решении конфликта на Ближнем Востоке

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что Лига арабских государств (ЛАГ) может сыграть решающую роль в решении палестино-израильского конфликта.
Лавров: ЛАГ может сыграть решающую роль в решении конфликта на Ближнем Востоке
  • РИА Новости

Такое мнение министр высказал по итогам переговоров с генсеком ЛАГ Ахмедом Абуль Гейтом.

Как отметил Лавров, больше нельзя откладывать решение конфликтной ситуации в регионе.

«Мы считаем, что здесь Лига арабских государств может сыграть ключевую роль в комплексном оздоровлении региональной обстановки», — сказал он.

Лавров добавил, что ЛАГ может продвигать процесс по созданию палестинского государства, которое будет находиться рядом с Израилем и обеспечивать друг другу безопасное добрососедство.

Ранее российский министр выразил уверенность, что нынешний статус-кво в зоне палестино-израильского конфликта нежизнеспособен.

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