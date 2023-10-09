Лавров: ЛАГ может сыграть решающую роль в решении конфликта на Ближнем Востоке
- РИА Новости
Такое мнение министр высказал по итогам переговоров с генсеком ЛАГ Ахмедом Абуль Гейтом.
Как отметил Лавров, больше нельзя откладывать решение конфликтной ситуации в регионе.
«Мы считаем, что здесь Лига арабских государств может сыграть ключевую роль в комплексном оздоровлении региональной обстановки», — сказал он.
Лавров добавил, что ЛАГ может продвигать процесс по созданию палестинского государства, которое будет находиться рядом с Израилем и обеспечивать друг другу безопасное добрососедство.
Ранее российский министр выразил уверенность, что нынешний статус-кво в зоне палестино-израильского конфликта нежизнеспособен.