Лавров: ЛАГ может сыграть решающую роль в решении конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что Лига арабских государств (ЛАГ) может сыграть решающую роль в решении палестино-израильского конфликта.

Такое мнение министр высказал по итогам переговоров с генсеком ЛАГ Ахмедом Абуль Гейтом.

Как отметил Лавров, больше нельзя откладывать решение конфликтной ситуации в регионе.

«Мы считаем, что здесь Лига арабских государств может сыграть ключевую роль в комплексном оздоровлении региональной обстановки», — сказал он.

Лавров добавил, что ЛАГ может продвигать процесс по созданию палестинского государства, которое будет находиться рядом с Израилем и обеспечивать друг другу безопасное добрососедство.

Ранее российский министр выразил уверенность, что нынешний статус-кво в зоне палестино-израильского конфликта нежизнеспособен.