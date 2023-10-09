Лавров: нынешний статус-кво в зоне конфликта Израиля и Палестины нежизнеспособен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что нынешний статус-кво в зоне палестино-израильского конфликта нежизнеспособен.

Такое мнение министр высказал в ходе переговоров с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.

Лавров назвал беспрецедентно острым новый виток противостояния в регионе.

«Который в очередной раз подтвердил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен», — сказал он.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант приказал полностью заблокировать сектор Газа.

Армия Израиля сообщила, что начинает масштабную атаку на центры ХАМАС в секторе Газа.