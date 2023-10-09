Лавров: нынешний статус-кво в зоне конфликта Израиля и Палестины нежизнеспособен
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Такое мнение министр высказал в ходе переговоров с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.
Лавров назвал беспрецедентно острым новый виток противостояния в регионе.
«Который в очередной раз подтвердил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен», — сказал он.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант приказал полностью заблокировать сектор Газа.
Армия Израиля сообщила, что начинает масштабную атаку на центры ХАМАС в секторе Газа.