Захарова заявила о риске втягивания новых сил в палестино-израильский конфликт
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«Высоки риски распространения конфликта в районе ливано-израильской границы и втягивания в него новых сторон», — сказала Захарова на брифинге.
По её словам, напряжённость растёт в районе Западного берега реки Иордан.
8 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры с ХАМАС, перед израильской армией стоит задача полностью уничтожить эту организацию.