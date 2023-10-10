Захарова заявила о риске втягивания новых сил в палестино-израильский конфликт

Российская сторона считает, что риск втягивания новых сторон в палестино-израильский конфликт является высоким, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Высоки риски распространения конфликта в районе ливано-израильской границы и втягивания в него новых сторон», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, напряжённость растёт в районе Западного берега реки Иордан.

8 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры с ХАМАС, перед израильской армией стоит задача полностью уничтожить эту организацию.