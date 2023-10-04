Счёт на двоих: почему в Европе призывают добиваться урегулирования кризиса на Украине на фоне снижения поддержки от США

Европейские лидеры должны как можно скорее начать предпринимать шаги для прекращения огня и заключения перемирия на Украине на фоне снижения поддержки Киева со стороны США. Такое мнение выразила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. По мнению политика, сделанные главой дипломатии ЕС Боррелем обещания по долгосрочной поддержке Киева являются «невозможными». Политологи считают, что США по мере приближения президентских выборов 2024 года будут всё более активно перекладывать ответственность за содержание режима в Киеве на Евросоюз.

Евросоюз должен как можно скорее начать работу для установления режима прекращения огня и перемирия на Украине на фоне снижения поддержки Киева со стороны Вашингтона. Об этом заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

«Вместо того чтобы утверждать миллиарды на военные поставки и нести за США теперь ещё и расходы на эту «войну чужими руками», ЕС следовало наконец задуматься о потребностях своих граждан и выступить за немедленную приостановку боевых действий!» — заявила политик.

Она подчеркнула, что в Брюсселе делают сомнительные выводы на фоне недавнего принятия в США бюджета, из которого была исключена финансовая помощь для Киева. По словам Вагенкнехт, в этом контексте обещания главы дипломатии ЕС о долгосрочной поддержке Украины «по €5 млрд ежегодно» являются «невозможными».

Вагенкнехт напомнила, что Евросоюз в отличие от США выделяет огромные средства на размещение украинских беженцев, и инвестировать деньги нужно не в оружие, а в восстановление Украины.

Напомним, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель ещё в августе выступил с предложением создать фонд военной помощи Украине на 2024—2027 годы, из которого Киеву ежегодно будет выделяться до €5 млрд.

По итогам встречи глав МИД стран Евросоюза, которая состоялась 2 октября в Киеве, Боррель сообщил, что выделение Украине €5 млрд в качестве военной помощи в 2024 году пока не согласовали, однако в Брюсселе надеются прийти к консенсусу до конца года.

Ослабевающая поддержка



В то же время западные СМИ сообщили об ослаблении поддержки Киева со стороны Запада. В частности, об этом написала газета Politico, которая ссылается на дипломатические источники в Евросоюзе.

«Сигнал о том, что США и Европа будут поддерживать Киев, «несмотря ни на что», начинает звучать выхолощенно», — пишет издание.

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Газета отмечает, что Киев зависит от помощи Запада не только в военной сфере, но и в плане финансирования органов власти. Согласно прогнозу бюджета на 2024 год, Киев рассчитывает получить от иностранных партнёров примерно $42,8 млрд, при этом существенная часть этих средств должна поступить из США, пишет Politico.

В июне министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью Politico, что США должны «вступиться» и предоставить Киеву помощь «хотя бы на среднесрочную перспективу». При этом на вопрос о том, повлияет ли решение конгресса США исключить помощь Украине из бюджета, представитель Марченко отказался от комментариев, сообщает газета.

Напомним, что республиканцам в палате представителей США удалось добиться исключения из проекта бюджета пункта о выделении Киеву помощи.

Президент США Джо Байден 1 октября утвердил этот бюджет, однако после заявил: «Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США прервалась».

Кроме финансовой поддержки, ослабевают и возможности Запада поддерживать Киев и в военном плане. Так, Politico приводит слова европейских чиновников о том, что страны ЕС больше не могут поставлять Киеву вооружения из собственных запасов без угрозы безопасности сообщества.

«Мы не можем продолжать поставлять (вооружения. — RT) из наших собственных запасов… Мы уже отдали всё, что можно было без угрозы нашей собственной безопасности», — приводит газета слова источника.

Также Politico приводит слова генерала Стефана Милле, начальника штаба Воздушно-космических сил Франции, который заявил, что в Европе не могут «постоянно отдавать и наблюдать, как количество систем сокращается в угоду Украины».

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Схожая ситуация наблюдается и в США. Так, агентство Associated Press обнародовало письмо, направленное Пентагоном в конгресс, где говорится, что у американского оборонного ведомства заканчиваются средства на замену вооружений, отправленных на Украину, что привело к вынужденному замедлению снабжения некоторых подразделений.

Кроме того, финансовый контролёр Пентагона Майкл Маккорд сообщил лидерам палаты представителей и сената, что из выделенных конгрессом $25,9 млрд на пополнение запасов вооружений, которые поступали на Украину, осталось всего $1,6 млрд.

Политическая установка



Заявление Сары Вагенкнехт отражает достаточно широкую позицию, которая распространена в Германии и других странах ЕС, отметил в разговоре с RT политолог Иван Коновалов.

«Это достаточно распространённая позиция для немецких политиков. На самом деле в ФРГ, за исключением ряда представителей правящей коалиции, сторонников продолжения конфликта не так уж и много. В большинстве все понимают, что объективно ситуация негативная, а для немецкой экономики настали тяжелейшие дни. Решить это можно только одним способом: прекратить участие Германии в этой авантюре на территории Украины. А для этого Евросоюз должен начать работу для установления перемирия на Украине», — пояснил эксперт.

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При этом Запад не оставит своих планов по нанесению стратегического поражения России, используя для этой цели украинский конфликт, добавил Иван Коновалов.

«Для Соединённых Штатов это серьёзная политическая установка, которая была ими навязана и значительной части Европы. Но сделать это невозможно, они начинают это осознавать, так что теперь западными политиками движет банальное желание сэкономить денег. США разрушили экономику Европы и получили возможность контроля над ней и добились экономической выгоды через схему с использованием Украины. Европа находится в серьёзном кризисе, он очевиден, поэтому мы видим подобные заявления от различных политиков», — сказал эксперт.

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Однако поддержка Киева не будет остановлена в один день, подчеркнул Иван Коновалов.

«Внешняя политика США очень инерционна, они будут продолжать движение уже по заложенному антироссийскому треку. Но постепенно им придётся это сделать. Когда они начнут действительно отказываться от токсичного украинского проекта, когда это будет выражаться в реальных политических решениях, тогда для киевского режима всё закончится. Но пока что Вашингтон продолжает двигаться по инерции, хотя уже возникают проблемы с военной помощью для Украины, теперь она будет только экстренная. Это уже первый звонок», — отметил эксперт.

В Европе понимают, что администрация Зеленского существует исключительно за счёт материальной и политической поддержки США, отметил в разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Если убрать поддержку Вашингтона, от Зеленского и всей этой компании не останется ничего, без западного оружия и денег они не продержатся и нескольких недель. Наиболее дальновидные политики на Западе начинают заблаговременно корректировать свои позиции и менять курс на фоне результатов украинского контрнаступления. Всё, что обещал Киев, не материализовалось, а поток поставляемых вооружений сократился. Кроме того, очень неудобным для Запада является украинский ультранационализм, что убедительно продемонстрировал инцидент в парламенте Канады», — подчеркнул собеседник RT.

Страны Запада уже вложили очень много средств в Киев, однако теперь желание поддерживать такой уровень трат явно идёт на спад, подчеркнул Александр Михайлов.

«Всё это было очень патетично в первые месяцы прошлого года, когда все носились с постановочными провокациями, трясли разными фотографиями и призывали всех коллективно отдать последнюю рубаху Украине. Но сейчас это уже всё рассосалось, так как западная аудитория очень легко меняет кумира», — пояснил эксперт.

Зеленский продолжает просить у стран Запада миллиарды финансирования, отдать Киеву последние танки и самолёты, добавил политолог.

«Один раз дали, второй раз тоже, но эти просьбы продолжаются и при этом сопровождаются уничижительными комментариями — чем славится окружение Зеленского. Тут уже любой нормальный глава государства и политик задумается, насколько перспективным является такое партнёрство. У Зеленского всё ещё есть «крыша» в Вашингтоне, но это тоже не навсегда», — отметил Александр Михайлов.

США, очевидно, хотят снять Украину со своего баланса и переложить дальнейшую ответственность за судьбу Киева на ЕС, считает эксперт.