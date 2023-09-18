«Политика не строится на разговорах»: почему финские власти заговорили о важности сохранения отношений Запада с РФ

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что Западу важно найти способ сохранить отношения с Россией на фоне и по окончании украинского конфликта. Он подчеркнул, что во избежание нового вооружённого противостояния необходимо достичь доверия. В Москве ранее неоднократно отмечали, что у России нет оснований доверять Западу, а восстановление прежнего уровня отношений не представляется возможным. Политологи, в свою очередь, считают, что доверительность отношений определяется не заявлениями, а действиями, которые у той же Финляндии на данном этапе носят антироссийскую направленность.

Запад должен найти способ сохранить отношения с Россией на фоне и по окончании украинского конфликта. Об этом в интервью The New York Times заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

«Я имею в виду не какую-то крепкую дружбу, а способность терпимо относиться друг к другу, даже с некоторой долей взаимопонимания», — сказал финский лидер.

Он подчеркнул, что во избежание нового вооружённого конфликта необходимо достичь доверия.

«Европа также сильно заинтересована в том, чтобы убедиться, что Россия не вернётся снова к боевым действиям после установления мира на Украине», — сказал он.

При этом финский президент отметил, что не может предсказать, когда закончатся боевые действия и какой будет жизнь, когда снова «установится мир».

«На слово верить нельзя»

Напомним, что до начала спецоперации РФ на Украине Финляндия (наряду со Швецией) имела статус нейтральной страны. Однако весной 2022 года Хельсинки подал официальную заявку на вступление в НАТО.

Финляндия также ввела широкие санкции против РФ и собственные запреты — на въезд граждан России по шенгенской визе и на транзитное следование россиян в другие страны Шенгенского соглашения. Недавно республика также присоединилась к запрету на въезд на свою территорию легковых автомобилей с российскими госномерами.

Саули Ниинистё и Владимир Путин

globallookpress.com

Стоит отметить, что в мае 2022 года президент РФ Владимир Путин сказал, что у Москвы «нет проблем» с Финляндией, как и со Швецией. При этом российский лидер подчеркнул, что неизбежная реакция Москвы на расширение военной инфраструктуры зависит от тех угроз, которые будут создаваться для России.

Позднее, в августе 2022-го, финский президент Саули Ниинистё выступил с утверждением, что перспектив для восстановления прежних отношений с Россией нет.

Впрочем, в Москве также неоднократно заявляли, что Запад более не заслуживает доверия и прежние отношения с ним уже вряд ли будут восстановлены в среднесрочной перспективе. Так, об этом неоднократно говорил глава российской дипломатии Сергей Лавров.

В июне в интервью телеканалу RT глава МИД РФ подчеркнул, что отношения с западными странами остановлены на долгий период.

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«Отношения между Западом и Российской Федерацией уже давно, по сути дела, не просто радикально изменились, а приостановлены на большей части направлений, а где-то и остановлены на долгие периоды. Не знаю, когда это всё может измениться. На нынешнем историческом этапе Запад Россию потерял. У меня нет в этом никаких сомнений. Чем быстрее избавимся от остающихся иллюзий, тем будет лучше для нашего собственного развития», — пояснил министр.

Позднее, 1 сентября, на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО Сергей Лавров заявил, что все расчёты на то, что отношения между РФ и Западом вернутся на прежний уровень, «построены на песке».

«Расчёты тех, кто сокрушается по поводу обрушения наших отношений с западными коллегами, на то, что всё когда-то вернётся на круги своя, — они построены на песке. Линия Запада, тот курс, который был провозглашён с целью нанесения России стратегического поражения, — он никуда не исчезнет в обозримом будущем. И мы это прекрасно понимаем», — сказал министр.

Он отметил, что даже если Запад предложит России вернуться к контактам, то Москва будет думать, стоит ли это делать, и не пойдёт на взаимодействие в тех сферах, от которых зависит её безопасность.

Глава Министерства иностранных дел РФ добавил, что опыт последних 30 лет продемонстрировал готовность западных стран злоупотреблять любыми договорённостями.

«Ни одна из принципиальных договорённостей, которые заключались с Западом после 1991 года, не была выполнена. Ни единая. Поэтому тут и на слово верить нельзя, но нельзя верить и тем подписям, которые Запад ставил на многочисленных документах», — подчеркнул Лавров.

«Биполярное поведение»

Что же касается непосредственно Финляндии, то до начала СВО у неё с Россией в целом были довольно стабильные отношения, напоминают политологи.

«История двустороннего диалога сложна. У финнов были поводы для обид, однако они нашли способ сосуществовать и даже организовать выгодное соседство с Советским Союзом. А поэтому, конечно, можно было ожидать, что президент этой страны рано или поздно проявит благоразумие и рассудительность», — отметил в разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Хельсинки

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© Steffen Trumpf/picture alliance

По его словам, финский президент прекрасно понимает, что конфликт на Украине рано или поздно закончится, а Россия останется на своём месте.

«Конечно, в ближайшей перспективе говорить о какой-то дружбе неуместно. Москва продолжит спецоперацию, чтобы добиться своих целей. А дальше надо будет договариваться на каких-то новых правилах, и то, что финский президент об этом думает, — это позитивный сигнал», — добавил Козюлин.

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В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что для того, чтобы достичь взаимопонимания с Россией, Финляндии придётся кардинально изменить свой внешнеполитический курс, что на данный момент вряд ли возможно.

«Если они будут придерживаться нынешней линии, то ни о каком взаимопонимании не может быть и речи. Для того чтобы оценить слова Ниинистё, нужно провести краткий экскурс в историю. Ведь очевидно, что нынешняя ситуация и возникла потому, что они не хотели искать точки соприкосновения. Поэтому нет оснований для того, чтобы полагать, что эта позиция вдруг изменится», — рассуждает аналитик.

При этом он напоминает, что протяжённость росийско-финской границы очень большая, существенны и двусторонние экономические связи — как на уровне бизнеса, так и на бытовом.

«Естественно, что финская сторона хочет поддерживать какие-то отношения. Но дело в том, что они навредили диалогу, а не Россия. Москва готова была даже в нынешней ситуации сохранять отношения, относительно близкие к нормальным. Но если финны сначала их рвут, а потом говорят, что их нужно как-то сохранить, то это уже похоже на биполярное поведение», — говорит Брутер.

С его точки зрения, взаимопонимание и доверительные отношения формируются на государственном уровне и подкрепляются действиями, а не заявлениями для СМИ третьих стран.

«Если они будут продолжать идти нынешним курсом в отношении России, отношения сохранить будет нельзя. И эта формула будет актуальна достаточно длительное время. Ведь политика не строится на разговорах и заявлениях. Всё, что говорит Ниинистё, Москве совершенно безразлично, ей нужны реальные действия. А все шаги Хельсинки пока носят недружественный характер по отношению к РФ», — подчеркнул эксперт.

Заявления о поиске взаимопонимания на фоне конфронтационных действий производят впечатление провокации, считает Владимир Брутер.

«Очевидно, что даже достаточно конструктивно настроенное к Западу нынешнее российское руководство видит, что с этими государствами очень трудно, практически невозможно найти общий язык. Россия, допускаю, хотела бы установить какие-нибудь доверительные отношения, но в нынешней ситуации это вряд ли реализуемо», — заключил Брутер.