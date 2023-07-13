Лавров заявил, что возвращения к прежним отношениям с недружественными странами не будет

Отношения России с недружественными странами уже никогда не станут прежними, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-изданию «Лента.Ру».

«Возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет», — сказал российский министр.

По его словам, в случае отказа каких-либо стран коллективного Запада от антироссийского курса дальнейшая линия отношений будет определяться исходя из интересов России.

При этом Лавров отметил, что страны Глобального Востока и Юга не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и «демонстрируют интерес к развитию практического взаимодействия».

Ранее Лавров заявил, что Россия воспримет факт появления самолётов F-16 у Киева как угрозу в ядерной сфере.