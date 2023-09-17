Президент Финляндии отметил важность сохранения отношений с Россией
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«Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать друг друга», — заявил Ниинистё в интервью газете The New York Times.
Он подчеркнул, что во избежание нового вооружённого конфликта необходимо доверие.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Финляндия не будет конфисковывать у владельцев уже находящиеся на её территории автомобили с российскими номерами, но требует вывезти их до 16 марта 2024 года.