Президент Финляндии отметил важность сохранения отношений с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Западу важно найти способ сохранить отношения с Россией на фоне и после завершения украинского конфликта.

«Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать друг друга», — заявил Ниинистё в интервью газете The New York Times.

Он подчеркнул, что во избежание нового вооружённого конфликта необходимо доверие.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Финляндия не будет конфисковывать у владельцев уже находящиеся на её территории автомобили с российскими номерами, но требует вывезти их до 16 марта 2024 года.