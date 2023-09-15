МИД: Финляндия не конфискует российские авто, но требует вывезти их до 16 марта
- РИА Новости
Об этом заявила глава МИД Финлядии Элина Валтонен.
Как передаёт финский телеканал Yle, по её словам, в стране изымут подпавшие под санкции товары только в связи с проведением уголовного разбирательства.
При этом на данном этапе никаких изменений в этом вопросе не предвидится, добавила она.
Валтонен уточнила, что автомобили с российскими номерами должны быть вывезены из страны до 16 марта 2024 года.
Ранее она заявила, что Финляндия вводит запрет на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей с полуночи 16 сентября.
12 сентября власти Латвии приняли решение запретить въезд в страну автомобилям, которые зарегистрированы в России.