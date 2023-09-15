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МИД: Финляндия не конфискует российские авто, но требует вывезти их до 16 марта

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Финляндия не будет конфисковывать у владельцев уже находящиеся на её территории автомобили с российскими номерами, но требует вывезти их до 16 марта 2024 года.
МИД: Финляндия не конфискует российские авто, но требует вывезти их до 16 марта
  • РИА Новости

Об этом заявила глава МИД Финлядии Элина Валтонен.

Как передаёт финский телеканал Yle, по её словам, в стране изымут подпавшие под санкции товары только в связи с проведением уголовного разбирательства.

При этом на данном этапе никаких изменений в этом вопросе не предвидится, добавила она.

Валтонен уточнила, что автомобили с российскими номерами должны быть вывезены из страны до 16 марта 2024 года.

Ранее она заявила, что Финляндия вводит запрет на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей с полуночи 16 сентября.

12 сентября власти Латвии приняли решение запретить въезд в страну автомобилям, которые зарегистрированы в России.

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