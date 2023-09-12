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Латвия запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами

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Власти Латвии приняли решение запретить с 12 сентября въезд в страну автомобилям, которые зарегистрированы в России. Об этом сообщило таможенное управление страны при службе госдоходов.
Латвия запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«С сегодняшнего дня, 12 сентября, лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в Российской Федерации, запрещён въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в случае отказа вернуться в Россию транспортное средство будет конфисковано.

Ранее специалист отдела коммуникаций литовской таможни Ирина Фролова-Милашене сообщила, что Литва с 11 сентября не пропускает автомобили с зарегистрированными в России номерами, но случаев конфискации не было зафиксировано.

12 сентября власти Финляндии не стали запрещать въезд зарегистрированных в России автомобилей, несмотря на соответствующую рекомендацию со стороны Европейского союза.

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