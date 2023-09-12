Литва с 11 сентября запретила въезд автомобилей с российскими номерами

Литва с 11 сентября не пропускает автомобили с зарегистрированными в России номерами, но случаев конфискации не было зафиксировано, сообщила старший специалист отдела коммуникаций литовской таможни Ирина Фролова-Милашене.

«Литовская таможня со вчерашнего дня, то есть с 11 сентября, не впускает через погранпункты на территорию Литвы автомобили с российскими регистрационными номерами, за исключением случаев транзита через Калининградскую область или из неё через Литву», — цитирует слова Фроловой-Милашен РИА Новости.

Она также уточнила, что очередей на контроле нет.

Ранее ЕС запретил россиянам ввозить личные вещи, в том числе смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

Позднее сообщалось, что власти Финляндии не стали запрещать въезд зарегистрированных в России автомобилей, несмотря на соответствующую рекомендацию со стороны Европейского союза.