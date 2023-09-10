РБК: ЕС запретил россиянам ввозить смартфоны и косметику

Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Еврокомиссию.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях», — говорится в сообщении.

Таможня может не пропустить ввоз личных вещей (например, косметика, чемоданы, ноутбуки и смартфоны), пояснил партнёр брюссельской юридической фирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов.

В список также вошли фотокамера, зубная паста, туалетная бумага, шампунь и изделия из кожи и меха.

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе после начала спецоперации заблокировано €207 млрд российских активов.

21 июня глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что в Центробанке разрабатывают варианты разблокировки замороженных активов россиян через схему выкупа на счетах типа «С».