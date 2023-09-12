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Финляндия не стала запрещать въезд зарегистрированных в России автомобилей

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Власти Финляндии не стали запрещать въезд зарегистрированных в России автомобилей, несмотря на соответствующую рекомендацию со стороны Европейского союза.
Финляндия не стала запрещать въезд зарегистрированных в России автомобилей
  • AFP
  • © Alessandro RAMPAZZO

Об этом сообщила Yle со ссылкой на МИД Финляндии.

«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию», — приводятся слова главы санкционного отдела финского внешнеполитического ведомства. 

При этом в финском МИД добавили, что объявят заблаговременно в случае принятия другого решения.

Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, в том числе смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

При этом ЕК разрешила не конфисковать у россиян одежду на границе в рамках санкций.

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