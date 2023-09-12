Финляндия не стала запрещать въезд зарегистрированных в России автомобилей
- AFP
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Об этом сообщила Yle со ссылкой на МИД Финляндии.
«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию», — приводятся слова главы санкционного отдела финского внешнеполитического ведомства.
При этом в финском МИД добавили, что объявят заблаговременно в случае принятия другого решения.
Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, в том числе смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.
При этом ЕК разрешила не конфисковать у россиян одежду на границе в рамках санкций.