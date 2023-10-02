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Лавров: на Трюдо жалко смотреть на фоне его оправданий после скандала с нацистом

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Премьер Канады Джастин Трюдо смотрится жалко и позорно в своих попытках оправдаться за чествование украинского нациста Ярослава Гуньки в канадском парламенте, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос RT.

Любой здравомыслящий человек понимает, что все знали, кто приглашается в палату общин, отметил глава МИД.

«То, что Трюдо заявляет по этому поводу — мне жалко на него смотреть. Он всё-таки называется премьер-министром. Когда он вместе с Зеленским аплодировал и поднимал вверх кулак, приветствуя этого нациста, конечно, они прекрасно обо всём знали. Но самое печальное то, что Трюдо, набравшись храбрости извиниться, извинился перед кем? Перед украинцами и перед Зеленским, с которым они вместе зиговали этому деятелю. Позорище», — сказал министр. 

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

После того, как из-за этого разгорелся скандал, премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения за приглашение украинского нациста, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.

По сообщениям СМИ, эсэсовец Гунька теперь скрывается и собирается уехать в Южную Америку «к своим друзьям».

Вместе с этим представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список «друзей» Гуньки.

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