Захарова: необходимо запросить список «друзей» эсэсовца Гуньки в Южной Америке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список «друзей» 98-летнего нациста Ярослава Гуньки, выступившего в парламенте Канады, в Латинской Америке.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Необходимо запросить список «друзей Гунько» в Южной Америке!» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинский эсэсовец намерен уехать в Южную Америку из-за скандала в Канаде.