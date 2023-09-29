Захарова: необходимо запросить список «друзей» эсэсовца Гуньки в Южной Америке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список «друзей» 98-летнего нациста Ярослава Гуньки, выступившего в парламенте Канады, в Латинской Америке.
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Необходимо запросить список «друзей Гунько» в Южной Америке!» — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинский эсэсовец намерен уехать в Южную Америку из-за скандала в Канаде.
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