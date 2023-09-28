Украинский эсэсовец намерен уехать в Южную Америку из-за скандала в Канаде

Украинский эсэсовец Ярослав Гунька, которому аплодировали в парламенте Канады, сообщил, что собирается уехать в Южную Америку на фоне скандала.

Об этом говорится в публикации «Фонтанки» со ссылкой на канадских журналистов, которым удалось дозвониться до Гуньки.

Служивший в дивизии СС «Галичина» старик рассказал, что ему пришлось столкнуться с волной ненависти к себе со стороны общества. Он поделился, что мечтал «тихо умереть в кругу семьи», но теперь из-за скандала собирается «уехать к своим друзьям в Южную Америку».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за приглашение в канадский парламент украинского нациста.

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием Гуньки.