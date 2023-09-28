Украинский эсэсовец намерен уехать в Южную Америку из-за скандала в Канаде
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Об этом говорится в публикации «Фонтанки» со ссылкой на канадских журналистов, которым удалось дозвониться до Гуньки.
Служивший в дивизии СС «Галичина» старик рассказал, что ему пришлось столкнуться с волной ненависти к себе со стороны общества. Он поделился, что мечтал «тихо умереть в кругу семьи», но теперь из-за скандала собирается «уехать к своим друзьям в Южную Америку».
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за приглашение в канадский парламент украинского нациста.
Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием Гуньки.