Трюдо принёс извинения за приглашение украинского нациста в парламент Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения за приглашение в канадский парламент украинского нациста из дивизии «Галичина» войск СС.

Об этом сообщает CBC News.

«Джастин Трюдо от имени Канады принёс извинения за то, что в парламентское мероприятие по случаю приезда Владимира Зеленского был включён ветеран нацистских войск Адольфа Гитлера», — говорится в сообщении.

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием украинского эсэсовца.

В МИД России после этого заявили, что Москва не будет мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом.

98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, был приглашён на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского.