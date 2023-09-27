Трюдо принёс извинения за приглашение украинского нациста в парламент Канады
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Об этом сообщает CBC News.
«Джастин Трюдо от имени Канады принёс извинения за то, что в парламентское мероприятие по случаю приезда Владимира Зеленского был включён ветеран нацистских войск Адольфа Гитлера», — говорится в сообщении.
Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием украинского эсэсовца.
В МИД России после этого заявили, что Москва не будет мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом.
98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, был приглашён на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского.