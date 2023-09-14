Spiked: Москва одержала серьёзную победу на саммите G20 в Индии

Профессор социологии Фрэнк Фуреди считает, что, несмотря на усилия США и стран Запада, итоговая декларация саммита «Большой двадцатки» не осудила специальную военную операцию России на Украине, что означает серьёзную победу Москвы.

Об этом сообщает издание Spiked.

«Отсутствие формулировок о «российской агрессии» имеет колоссальное значение. Это свидетельствует об ослаблении влияния США и Запада», — говорится в статье.

Автор также выразил мнение, что старый миропорядок разрушается, а страны Запада пока не могут найти в нём своё место.

«Сегодня страны Запада и в первую очередь США не обладают ни моральным авторитетом, ни дипломатической силой на мировой арене. Они больше не в состоянии навязывать своё мнение остальному миру», — отметил Фуреди.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Западу не удаётся настроить против России развивающиеся страны.

Также сенатор Алексей Пушков заявил, что американскому президенту Джо Байдену не удалось добиться поддержки позиции Запада на саммите «Большой двадцатки».