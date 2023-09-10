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Сенатор Пушков: Байден покинул саммит G20 «несолоно хлебавши»

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что американскому президенту Джо Байдену не удалось добиться поддержки позиции Запада на саммите «Большой двадцатки».
Сенатор Пушков: Байден покинул саммит G20 «несолоно хлебавши»
  • Gettyimages.ru

«Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать из Нью-Дели несолоно хлебавши», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам сенатора, у американских политиков не получилось добиться выступления президента Украины Владимира Зеленского на саммите.

Пушков также добавил, что подписание декларации G20, где нет места осуждению России, закрепляет факт «неспособности западного альянса навязать свою позицию остальному миру».

Ранее издание Die Zeit сообщило, что итоговая декларация саммита G20 в Нью-Дели обрушила планы канцлера ФРГ Олафа Шольца «отвесить пощёчину» России.

Также газета The Financial Times писала, что декларация саммита G20 в Индии стала ударом для стран Запада в связи с отсутствием глобального консенсуса по поддержке Киева.

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