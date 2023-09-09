FT: декларация G20 стала ударом Западу из-за отсутствия консенсуса по помощи ВСУ
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«Это заявление, выработанное в ходе многонедельных переговоров между дипломатами, стало ударом для западных стран, которые в течение последнего года пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину», — написало издание.
Также отмечается, что формулировки G20, которые посвящены Украине, свидетельствуют об отсутствии глобального согласия по поддержке украинских войск.
Ранее сообщалось, что лидеры стран G20 признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине.