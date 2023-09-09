FT: декларация G20 стала ударом Западу из-за отсутствия консенсуса по помощи ВСУ

Декларация саммита G20 в Индии стала ударом для стран Запада в связи с отсутствием глобального консенсуса по поддержке Киева. Об этом говорится в материале газеты Financial Times.

«Это заявление, выработанное в ходе многонедельных переговоров между дипломатами, стало ударом для западных стран, которые в течение последнего года пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину», — написало издание.

Также отмечается, что формулировки G20, которые посвящены Украине, свидетельствуют об отсутствии глобального согласия по поддержке украинских войск.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G20 признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине.