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FT: декларация G20 стала ударом Западу из-за отсутствия консенсуса по помощи ВСУ

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Декларация саммита G20 в Индии стала ударом для стран Запада в связи с отсутствием глобального консенсуса по поддержке Киева. Об этом говорится в материале газеты Financial Times.
FT: декларация G20 стала ударом Западу из-за отсутствия консенсуса по помощи ВСУ
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«Это заявление, выработанное в ходе многонедельных переговоров между дипломатами, стало ударом для западных стран, которые в течение последнего года пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину», — написало издание.

Также отмечается, что формулировки G20, которые посвящены Украине, свидетельствуют об отсутствии глобального согласия по поддержке украинских войск.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G20 признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине.

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