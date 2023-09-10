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Zeit: итоговая декларация саммита G20 нарушила планы Шольца о «пощёчине» России

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Итоговая декларация саммита G20 в Нью-Дели обрушила планы канцлера ФРГ Олафа Шольца «отвесить пощечину» России, сообщает издание Die Zeit.

Как говорится в материале, год назад на саммите G20 «неожиданно» приняли декларацию с осуждением специальной военной операции на Украине, хотя ранее по данному вопросу в Генассамблее ООН КНР, Индия и ЮАР воздержались от голосования.

Принятие этой декларации Запад интерпретировал как изоляцию России. Кроме того, шёл разговор о «звучной пощечине», пишет издание.

Отмечается, что теперь в итоговой декларации саммита G20 2023 года нет осуждения России и не было упоминания и о «пощёчине».

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что странам удалось достичь консенсуса по декларации саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели.

Газета The Financial Times писала, что декларация саммита G20 в Индии стала ударом для стран Запада в связи с отсутствием глобального консенсуса по поддержке Киева.

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