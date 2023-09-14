WSJ: Западу не удаётся настроить развивающиеся страны против России

Западу не удаётся настроить против России развивающиеся страны, сообщает The Wall Street Journal.

Крупнейшие экономики, среди которых Индия, Бразилия, ЮАР, придерживаются нейтралитета в отношении конфликта на Украине.

О твёрдости их позиции, по мнению автора, свидетельствует недавний саммит БРИКС, на котором было принято решение о расширении организации.

Издание также отмечает, что в последнее время готовность международного сообщества осуждать Россию снизилась. Развивающиеся страны теперь, наоборот, в большей степени обращают внимание на то, выполнит ли Запад свои обещания по климату.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что американскому президенту Джо Байдену не удалось добиться поддержки позиции Запада на саммите «Большой двадцатки».

Также издание Die Zeit информировало, что итоговая декларация саммита G20 в Нью-Дели обрушила планы канцлера ФРГ Олафа Шольца «отвесить пощёчину» России.