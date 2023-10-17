Декларация о намерениях: в Израиле заявили о планах «окончательно устранить угрозу» со стороны движения ХАМАС

Цель Израиля — полная победа над движением ХАМАС и устранение исходящей от него угрозы, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Ранее власти Израиля утвердили документ с перечнем основных целей военной операции в секторе Газа. В число первоочередных задач, по данным СМИ, вошло полное отстранение радикальной группировки ХАМАС от власти в палестинском анклаве. По словам военных политологов, в заявлениях Тель-Авива касательно планов победы над ХАМАС нет конкретики.

Цель Израиля в нынешнем конфликте заключается в окончательной ликвидации угрозы, которую представляет движение ХАМАС, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая в парламенте страны.

«Наша цель — сокрушительная победа над ХАМАС и окончательное устранение той угрозы, которую оно представляет для Израиля. Условиями (для этой победы. — RT) являются единство и решимость», — приводит слова Нетаньяху портал Israel National News — Arutz Sheva.

Политик также предостерёг Иран и ливанское движение «Хезболла» от вмешательства в ситуацию на стороне палестинцев.

«Не испытывайте нас: цена, которую вы заплатите сегодня, будет гораздо выше. Я говорю на иврите то же, что и (президент США. — RT) Байден: будьте благоразумны», — сказал глава израильского правительства.

В свою очередь, радиостанция KAN сообщила, что чрезвычайное национальное правительство страны утвердило документ, в котором содержится перечень основных целей военной операции в секторе Газа. В числе первоочередных задач указано полное отстранение ХАМАС от власти и уничтожение военного потенциала движения, утверждает KAN.

Кроме того, в документе указаны следующие приоритетные задачи: устранение террористической угрозы для Израиля со стороны Газы, максимальные усилия по решению кризиса с захваченными заложниками, а также защита израильских граждан и границ.

Обострение ситуации

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, после того, как боевики палестинского движения ХАМАС из сектора Газа атаковали Израиль. В ответ Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» и начал наносить удары по анклаву и целям в Ливане и Сирии. Также столкновения происходят на Западном берегу реки Иордан.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан 8 октября заявлял, что страна не будет вести переговоры о перемирии с ХАМАС, так как планирует полностью уничтожить движение.

Удар израильской армии по позициям ХАМАС

© AP Photo/Ariel Schalit

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант 9 октября сообщил о начале полной блокады сектора Газа, включая прекращение поставок туда продовольствия, топлива и электроэнергии.

При этом израильские военные намеревались начать новый этап военной операции в секторе Газа, включающий в себя наземное вторжение на территорию палестинского анклава. Однако наземная операция пока не началась, а 14 октября СМИ сообщили, что армия Израиля отложила её якобы из-за неблагоприятных погодных условий: отмечалось, что облачность может помешать операторам беспилотников поддерживать армию с воздуха.

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При этом Израиль продолжает наносить удары по целям в секторе Газа. С начала обострения конфликта погибли более 2,8 тыс. палестинцев, более 10 тыс. ранены; с израильской стороны жертвами стали почти 1,5 тыс. человек, около 4 тыс. получили ранения.

Россия неоднократно призывала оставить кровопролитие. Президент РФ Владимир Путин 16 октября провёл телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху, в ходе которого осудил действия, жертвами которых становятся мирные люди.

«Президент России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети», — сообщили в Кремле.

Путин также проинформировал премьера Израиля о шагах Москвы по урегулированию конфликта. Ранее в понедельник российский лидер также созвонился с президентами Сирии, Ирана, Палестины и Египта.

«Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых Россией шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа. В частности, до израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии», — говорится в сообщении.

«Подтверждена принципиальная готовность российской стороны и далее вести целенаправленную работу в интересах прекращения палестино-израильской конфронтации и достижения мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении.

В свою очередь, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия предложила две поправки в проект ближневосточной резолюции, который ранее внесла Бразилия. Они осуждают неизбирательные удары по сектору Газа и призывают к гуманитарному прекращению огня.

«Убеждены, что наш проект лучше отвечает гуманитарным потребностям гражданского населения Газы и не содержит политических элементов, которые могли бы расколоть членов СБ ООН и повлиять на роль Совета в урегулировании кризиса», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Израильские военные

© AP Photo/Ohad Zwigenberg

Проблемный план

Добиться полного отстранения движения ХАМАС от власти в Газе или же его уничтожения за короткий срок израильской стороне вряд ли удастся, подчеркнул в беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«В реальности это будет выглядеть совсем не так, как в документе, принятом чрезвычайным национальным правительством Израиля. Это один из самых густонаселённых городов в мире, с огромной плотностью населения. Там разбиты дороги, нет воды и света. При этом везде боевики движения ХАМАС. Есть и геополитический аспект: Иран заявил, что не будет стоять в стороне в случае начала наземной операции. Глава МИД Ирана уже посетил Сирию, Ливан, Ирак и Катар. Складывается довольно серьёзная коалиция, которая может стать одной из сторон регионального конфликта, который затем рискует перерасти в глобальный», — отметил эксперт.

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Израиль медлит с началом полномасштабной наземной операции в Газе, так как она будет сопряжена с большим количеством жертв среди их военных, не говоря уже о населении анклава, считает политолог Иван Коновалов.

«Израильскую армию там ждут, и эта операция приведёт к значительным жертвам. Действия ХАМАС говорят о серьёзной подготовке движения, и, очевидно, палестинцы ожидали ответной реакции Израиля в виде наземной операции. Эти факторы заранее закладывались в их задачи. Именно это сдерживает израильское правительство и военное руководство. Кроме того, Тель-Авив не хочет вести войну на два фронта, что обязательно случится при подключении к ситуации группировки «Хезболла» и Ливана», — подчеркнул собеседник RT.

Власти Израиля делают заявления и принимают документы о намерении уничтожить ХАМАС. Но как именно они собираются это осуществить, они так и не расшифровали, добавил Коновалов.

«Если под этим понимается тотальная зачистка с огромным количеством жертв в Газе, то вряд ли стоит ожидать широкой международной поддержки подобных действий Израиля. Все согласны с тем, что произошедшее в первый день конфликта было ужасно и требует ответа. Но насколько жёстким должен быть этот ответ? Теперь правительство Израиля приняло документ, где названы виновники и конкретная цель дальнейших действий в их отношении. Но как её добиться, не говорят. Каким образом будут реализовываться эти цели, ещё предстоит увидеть», — заключил политолог.