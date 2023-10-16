Путин провёл телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщил Кремль.

«В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.

Путин выразил соболезнования родным и близким погибших израильтян.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин обсудили эскалацию в секторе Газа и дипломатические шаги для взятия ситуации под контроль.