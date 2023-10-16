Удары по объектам ХАМАС и ответные обстрелы Тель-Авива: как развивается палестино-израильский конфликт

Израильские военные сообщили о нанесении новых ударов по объектам ХАМАС. По данным ЦАХАЛ, поражены десятки миномётных постов и командных центров. Боевое крыло ХАМАС, в свою очередь, сообщило об ответных обстрелах Тель-Авива и Ашкелона. Между тем в Иране назвали перспективу наземной операции Израиля в секторе Газа красной линией, за которой может последовать открытие новых фронтов.

Военные Израиля в понедельник, 16 октября, продолжили наносить удары по объектам ХАМАС. В официальном сообщении ЦАХАЛ говорится, за предшествующие несколько часов поражены десятки миномётных постов и командных центров ХАМАС в секторе Газа.

Израильские военные также заявили, что ударили по командному центру командира роты элитного подразделения ХАМАС «Нухба».

В свою очередь, боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — заявило об обстреле Тель-Авива и Ашкелона в ответ на убийства Израилем мирных граждан.

По данным СМИ, сформированное в условиях военного положения чрезвычайное национальное правительство Израиля утвердило документ с перечнем военных целей в рамках военной операции.

Согласно имеющимся данным, первостепенной задачей в документе выбрано свержение правления ХАМАС и уничтожение военного потенциала организации.

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Среди других приоритетных задач перечислены устранение угрозы терроризма со стороны Газы для Израиля, максимальные усилия для решения проблемы с заложниками у ХАМАС, а также защита границ Израиля и его граждан.

Как сообщили СМИ со ссылкой на израильских военных, число пленных ХАМАС израильтян составляет около 200 человек.

Кроме того, сообщается о решении израильских военных провести эвакуацию жителей 28 населённых пунктов в приграничных с Ливаном районах.

Российские туристы в Израиле

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с RT рассказал о ситуации с российскими туристами в Израиле на данный момент.

Собеседник RT сообщил, что за прошедшую неделю из Израиля было вывезено более 100 организованных туристов, купивших турпакеты у операторов.

По его информации, за последние шесть дней российско-израильские компании перевезли в совокупности 4 тыс. человек из Израиля и в Израиль. Направление из Израиля Горин назвал более востребованным.

«Есть самостоятельные туристы, которые находятся ещё в Израиле. Но, так как летают регулярные рейсы, они на этой неделе тоже все вернутся на своих рейсах. В свете стабилизации цен авиакомпании анализируют спрос и ставят дополнительные рейсы через Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды и, естественно, в Москву», — заключил специалист.

Иран — об операции Израиля в секторе Газа

Наземная операция Израиля в секторе Газа станет красной линией, заявил РИА Новости первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

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«Палестина ждёт, пока Израиль совершит эту грубую ошибку. Если израильский режим пойдёт на такой шаг и не прекратит ракетные удары по сектору Газа, ему придётся ждать появления новых фронтов боевых действий против него, а не только одного, как сейчас», — приводит агентство слова Азизи.

По словам собеседника РИА Новости, фронт сопротивления Палестины «практически не имеет границ» и, где бы Израиль с ним ни столкнулся, он «обязательно подвергнется нападению с его стороны». Как полагает Азизи, боевые действия на нескольких фронтах «могут привести к падению израильской власти и государственности».

Напомним, текущий виток обострения палестино-израильского конфликта начался утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции в качестве ответа на убийства мусульман и осквернение мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль, в свою очередь, объявил о собственной контртеррористической операции. Кроме того, 8 октября в стране был введён в действие пункт основного закона, означающий официальное объявление войны.