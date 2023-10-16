Армия Израиля объявила об эвакуации 28 населённых пунктов на границе с Ливаном

Армия Израиля объявила о внедрении плана эвакуировать жителей 28 населённых пунктов на границе с Ливаном.

Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Telegram.

Как отмечается в сообщении, Минобороны и израильская армия объявляют о реализации плана эвакуировать граждан северного Израиля, которые живут в районе 2 км от границы с Ливаном в финансируемые государством гостевые дома.

Уточняется, что план затрагивает 28 населённых пунктов.

Его реализацией будут заниматься местные власти, МВД и Минобороны, сказано в заявлении.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что более 600 тыс. жителей сектора Газа эвакуированы на юг анклава.