В Сирии заявили, что Путин и Асад высказались за прекращение обстрелов Газы
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«Стороны подчеркнули необходимость незамедлительной доставки гуманитарной помощи мирным жителям сектора», — приводит агентство SANA заявление канцелярии Асада.
Путин и Асад призвали прекратить обстрелы сектора Газа и насильственное перемещение жителей анклава.
Ранее Путин отметил, что потери среди гражданских лиц в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будут абсолютно неприемлемыми.