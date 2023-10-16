В Сирии заявили, что Путин и Асад высказались за прекращение обстрелов Газы

Президенты Сирии и России Башар Асад и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров высказались за немедленное прекращение обстрелов сектора Газа и доставку в анклав гуманитарной помощи.

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«Стороны подчеркнули необходимость незамедлительной доставки гуманитарной помощи мирным жителям сектора», — приводит агентство SANA заявление канцелярии Асада. Путин и Асад призвали прекратить обстрелы сектора Газа и насильственное перемещение жителей анклава. Ранее Путин отметил, что потери среди гражданских лиц в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будут абсолютно неприемлемыми.