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В Сирии заявили, что Путин и Асад высказались за прекращение обстрелов Газы

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Президенты Сирии и России Башар Асад и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров высказались за немедленное прекращение обстрелов сектора Газа и доставку в анклав гуманитарной помощи.
В Сирии заявили, что Путин и Асад высказались за прекращение обстрелов Газы
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Стороны подчеркнули необходимость незамедлительной доставки гуманитарной помощи мирным жителям сектора», — приводит агентство SANA заявление канцелярии Асада. 

Путин и Асад призвали прекратить обстрелы сектора Газа и насильственное перемещение жителей анклава.

Ранее Путин отметил, что потери среди гражданских лиц в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будут абсолютно неприемлемыми.

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