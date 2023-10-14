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В ХАМАС высоко оценили позицию Путина по палестино-израильскому конфликту

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Движение ХАМАС заявило, что высоко ценит позицию российского президента Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту.

«Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы», — цитирует РИА Новости заявление.

Также в ХАМАС приветствовали усилия России, направленные на прекращение ударов Израиля по Газе.

Ранее Путин отметил, что потери среди гражданских лиц в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будут абсолютно неприемлемыми.

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