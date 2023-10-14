В ХАМАС высоко оценили позицию Путина по палестино-израильскому конфликту

Движение ХАМАС заявило, что высоко ценит позицию российского президента Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту.

«Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы», — цитирует РИА Новости заявление.

Также в ХАМАС приветствовали усилия России, направленные на прекращение ударов Израиля по Газе.

Ранее Путин отметил, что потери среди гражданских лиц в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будут абсолютно неприемлемыми.