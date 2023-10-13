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Путин: использование Израилем тяжёлой техники в Газе чревато последствиями

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Задействование тяжёлой техники во время наземной операции в секторе Газа, которую планирует Израиль, чревато серьёзными последствиями для всех сторон, предупредил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что без техники проводить такую операцию ещё сложнее.
Путин: использование Израилем тяжёлой техники в Газе чревато последствиями
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«Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Но мы с вами так понимаем, если совсем уже сказать полупрофессионально, использование тяжёлой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьёзными последствиями для всех сторон», — сказал он на саммите СНГ в узком составе.

Путин также отметил, что потери среди гражданских лиц в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будут абсолютно неприемлемыми.

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