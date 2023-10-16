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Военные Израиля угрожали арестом военкору RT за работу на границе с Газой

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Представители израильской армии угрожали военкору RT Далие Наммари арестом за работу в приграничных районах сектора Газа.
Военные Израиля угрожали арестом военкору RT за работу на границе с Газой
  • AFP
  • © YURI CORTEZ

«Меня задержали примерно на четверть часа и буквально держали под прицелом. Когда мы закончили работу над прямым эфиром, к перекрёстку, где мы стояли, прибыли военные», — приводит её слова руководитель RT Arabic Майя Манна.

Отмечается, что военные забрали пресс-карты журналистов. 

«Если мы увидим тебя ещё раз, мы тебя арестуем», — процитировала Наммари угрозу израильских военных.

В апреле оператор RT Али Яссин получил ранение шеи в результате попадания резиновой пули во время столкновений полиции и палестинцев в Иерусалиме. 

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