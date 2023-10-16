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РСТ: в Израиле на данный момент находятся некоторые самостоятельные туристы

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Полина Полетаева
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с RT рассказал о ситуации с российскими туристами в Израиле на данный момент.

Собеседник RT сообщил, что за прошедшую неделю из Израиля было вывезено более 100 организованных туристов, купивших турпакеты у операторов.

«Туристы вернулись планово, своими рейсами», — отметил Горин.

Он добавил, что, по имеющейся на данный момент информации, за последние шесть дней российско-израильские компании перевезли в совокупности 4 тыс. человек из Израиля и в Израиль.

«Больше, конечно, сейчас из Израиля. Есть самостоятельные туристы, которые находятся ещё в Израиле. Но, так как летают регулярные рейсы, они на этой неделе тоже все вернутся на своих рейсах. В свете стабилизации цен авиакомпании анализируют спрос и ставят дополнительные рейсы через Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды и, естественно, в Москву», — заключил специалист.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что 150 российских туристов получат компенсацию за отменённые туры в Израиль.

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