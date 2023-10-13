АТОР: 150 российских туристов получат компенсацию за отменённые туры в Израиль
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«Бронирования израильского направления сейчас остановлены, операторам запрещено продавать туры. Те туристы, которые планировали поездки и купили туры, по большей части проходят процедуру отказа и получения стопроцентной компенсации. Всего 150 россиян планировали именно туристическое путешествие, то есть купили путёвку у туроператоров», — сказал он в беседе с НСН.
По его словам, за первое полугодие из 100 тыс. россиян с целью туризма в Израиль приехали только 5%.
Как отметил Мурадян, для отечественного рынка потеря направления не является критической, так как объёмы туда были маленькими по сравнению с другими открытыми направлениями.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор готов оказать помощь с возвратом средств туристам, которые приобрели путёвки в Израиль.