АТОР: 150 российских туристов получат компенсацию за отменённые туры в Израиль

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян прокомментировал ситуацию с отменой туров в Израиль.

«Бронирования израильского направления сейчас остановлены, операторам запрещено продавать туры. Те туристы, которые планировали поездки и купили туры, по большей части проходят процедуру отказа и получения стопроцентной компенсации. Всего 150 россиян планировали именно туристическое путешествие, то есть купили путёвку у туроператоров», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, за первое полугодие из 100 тыс. россиян с целью туризма в Израиль приехали только 5%.

Как отметил Мурадян, для отечественного рынка потеря направления не является критической, так как объёмы туда были маленькими по сравнению с другими открытыми направлениями.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор готов оказать помощь с возвратом средств туристам, которые приобрели путёвки в Израиль.