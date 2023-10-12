Точка кипения: какие факторы влияют на обострение конфликта между Израилем и Палестиной

Армия Израиля и движение ХАМАС продолжают обмениваться ракетными ударами. При этом обе стороны бьют по жилым кварталам, что приводит к жертвам среди мирного населения. Россия и Китай призвали к скорейшему прекращению огня и урегулированию конфликта. В то же время появляются новые данные о том, что боевики ХАМАС могли использовать оружие, попавшее к ним с Украины. Политологи отмечают, что конфликт находится в самой острой фазе и стороны на намерены его прекращать.

На территории сектора Газа, Израиля и Западного берега реки Иордан продолжаются бои между израильскими военными и движением ХАМАС.

Ранее Израиль в ответ на действия ХАМАС нанёс интенсивные авиаудары по жилым районам в восточной части Газы. В МВД Палестины сообщили, что удары поразили жилые дома и привели к жертвам среди мирных жителей.

В израильской армии сообщили, что было атаковано более 200 целей в районе Эль-Фуркан, который якобы является центром расположения движения ХАМАС.

По данным палестинского Минздрава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа составило 1,1 тыс., пострадали более 5,3 тыс. человек.

Посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль в интервью корреспонденту RT Arabic Халеду аль-Джаббури на полях Российской энергетической недели заявил о попытке Израиля «уничтожить всех жителей Газы, где проживает более 2 млн граждан».

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В свою очередь ХАМАС в ответ наносит удары по израильским городам. Так, в течение 11 октября боевое крыло движения нанесло ракетные удары по международному аэропорту Бен-Гурион, расположенному в Тель-Авиве, и по городам Ашкелон, Беэр-Шева и Ашдод.

По данным посольства Израиля в РФ, число израильтян, погибших в результате эскалации конфликта с Палестиной, достигло 1,3 тыс., 3,7 тыс. человек ранены.

Опрошенные RT военные эксперты отмечают, что характер ударов, которыми обмениваются силы ХАМАС и Израиля, наглядно демонстрирует градус ненависти обеих сторон конфликта друг к другу и провоцирует эскалацию насилия, что разительно контрастирует с методами, которые применяет российская армия в ходе спецоперации на Украине.

«Российские военные работают лишь в формате нанесение избирательных ударов по военным объектам и критической инфраструктуре, где нет гражданских. Поэтому действия ВС РФ на Украине никак нельзя сравнить с той вакханалией и уничтожением населения с обеих сторон в израильско-палестинском конфликте», — подчеркнул в беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Израильские войска

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Схожее мнение выразил и военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Здесь принципиальный момент: ВС РФ не наносит удары по жилым комплексам. Мы не воюем с украинским народом. Мы сражаемся против украинской армии и военно-промышленного комплекса Украины. Мы занимаемся демилитаризацией, но не уничтожаем украинский народ. Участники же этого(палестино-израильского. — RT) конфликта делают противоположное: стреляют по мирным людям. Поэтому тут никакого сравнения со специальной военной операцией, которую мы проводим, быть не может», — подчеркнул собеседник RT.

Призывы Москвы и Пекина

На фоне интенсивных ударов по городам и жилым кварталам с гражданским населением, которые наносят обе стороны, Россия настаивает на скорейшем урегулировании конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал ХАМАС и Израиль прекратить боевые действия. Он подчеркнул, что Москва осуждает насилие в любых формах и проявлениях. Он также отметил, что ему неизвестно о каких-либо новых инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Дым после авиаудара по Сектору Газа

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«Инициатива может быть только одна — исполнение решений об урегулировании палестинской проблемы, которые были приняты в ООН. Это предполагает сосуществование двух государств в мире и безопасности, добрососедстве — Израиля и Палестины», — подчеркнул глава российской дипломатии.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас ход конфликта Израиля и Палестины определяется сторонниками силовых методов.

«К сожалению, это приводит к таким трагическим инцидентам, которые мы наблюдаем сейчас», — отметил глава государства.

Также по теме Новые удары по объектам в секторе Газа и переход к наступлению: как развивается палестино-израильский конфликт Израильские военные сообщили о продолжении ударов по объектам ХАМАС. По данным ЦАХАЛ, за ночь поражено 80 целей, среди которых два...

Он также напомнил, что Москва выступала за создание суверенного палестинского государства в соответствии с решением ООН, и неисполнение этого плана — «корень всех проблем».

К урегулированию конфликта призвали и в Китае. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что международное сообщество должно оказать содействие снижению эскалации.

«Возобновление мирных переговоров, реализация принципа «два государства для двух народов», всестороннее политическое урегулирование палестинской проблемы — это путь к урегулированию периодически повторяющихся столкновений между Палестиной и Израилем», — приводит её слова ТАСС.

Оружейный поток

На фоне обострения конфликта в СМИ и соцсетях идёт обсуждение сообщений о том, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль могли использовать оружие, попавшее на чёрный рынок с Украины.

В соцсетях были опубликованы ролики, в которых демонстрируется в большом количестве американское стрелковое оружие, а голос за кадром на арабском языке благодарит Киев за его поставку. Кроме того, в ряде источников появилась информации о том, что большая часть РПГ, использовавшихся палестинцами, была поставлена с Украины.

Последствия израильских ударов по Сектору Газа

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Член конгресса США Марджори Тейлор Грин после этого предложила проверить серийные номера оружия, используемого ХАМАС против израильтян, и заявила, что боевики купили его у Украины или Афганистана.

При этом посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что Тель-Авив не обладает сведениями о том, что переданное Украине оружие оказалось в руках ХАМАС.

Стоит отметить, что ещё в июне израильский лидер Биньямин Нетаньяху утверждал, что оружие, переданное Украине, может быть использовано против его страны. Об этом он заявил в интервью газете Jerusalem Post в ответ на вопрос, почему Тель-Авив не передаёт Киеву оружие и военную технику.

«У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана и быть использованы против нас. И, кстати, это не теоретическая возможность. Так и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ. Так что здесь надо быть очень осторожными», — говорил тогда Нетаньяху.

В разговоре с RT полковник в отставке Эдуард Басурин рассказал, что украинское оружие могло попасть в руки ХАМАС через цепочку балканских стран и высокопоставленных чиновников в Киеве. Он пояснил, что Украина уже давно занимается контрабандными поставками оружия на Ближний Восток.

«Если брать конкретно фигурирующие в публикациях изъятые у палестинцев выстрелы к РПГ, то там стоит маркировка 128-й горно-штурмовой бригады, дислоцированной в городе Мукачево на Западной Украине», — уточнил экс-представитель НМ ДНР.

Басурин отметил, что на контрабанду оружия с Украины в регион обратили внимание только из-за эскалации палестино-израильского конфликта.

Напомним, что ещё в 2022 году RT провёл расследование, в рамках которого связался с анонимными украинскими торговцами оружием и «заказал» покупку комплексов Phoenix Ghost, а также партии американских противопехотных мин M18A1 Claymore. Всё это фигурировало в списках поставляемого Украине вооружения странами НАТО.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT отметил, что вооружение и техника уходили с Украины на Ближний Восток, в том числе в ХАМАС и во многие другие организации.

«Потому что на Украине не заморачивались, кто у них покупает, никогда не было строгого контроля за поставками вооружений и военной техники. Поэтому среди тех, кто сейчас будет воевать на Ближнем Востоке — а там конфликт не ограничен Израилем и ХАМАС, — будут и другие группировки, которые во многом живут за счёт украинского вооружения», — пояснил специалист.

Андрей Кошкин также считает, что в обнаружении в зоне конфликта оружия с Украины нет ничего удивительного.

«Предупреждения о том, что Киев будет продавать часть полученного от Запада оружия налево, звучали давно. Украинские чиновники продавали и поставляли его всем, кто заплатит. ХАМАС, судя по всему, готовил эту операцию давно и закупил это оружие в даркнете, или поставки шли от украинской стороны напрямую. Израилю сейчас невыгодно об этом говорить по ряду политических причин, однако вооружение, которое ушло с Украины, уничтожает израильтян», — подчеркнул эксперт.

Схожую точку зрения в разговоре с RT выразил и Виктор Литовкин.

«Надо понимать, что Украина когда-то была одним из крупнейших продавцов оружия в мире. В начале 2000-х годов она входила в десятку крупнейших экспортёров. После окончания холодной войны на Украину свозили всё советское оружие из стран Варшавского договора. Всё эти запасы Киев распродавал долгое время. А когда они закончились, Украина продолжила продавать вооружение, которое ей поставляет Запад, только уже на чёрном рынке. Поэтому нет ничего удивительного в том, что палестинцы воюют украинским оружием», — заключил собеседник RT.

Острая фаза

Степень обострения конфликта между Израилем и Палестиной достигла небывалого уровня, и он рискует распространиться на другие страны региона и втянуть в себя новых участников, предупреждает Андрей Кошкин.

«На сегодняшний день конфликт находится в острой фазе, и как он будет развиваться дальше, зависит от множества факторов. Если израильтяне решатся на сухопутную операцию, будут высокие потери. И, естественно, принимаемые ими меры по блокированию и уничтожению всего живого на территории Газы могут вызвать негативную реакцию со стороны арабских государств. Так что конфликт может выйти из-под контроля и втянуть в себя новых участников. Тогда можно прогнозировать затяжной характер этого противостояния. Пока что есть возможность остановиться, но нет желания как с одной, так и с другой стороны это сделать», — заключил эксперт.