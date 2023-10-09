Более чем на 5%: нефтяные цены отреагировали ростом на обострение палестино-израильского конфликта

На торгах в понедельник, 9 октября, цена нефти эталонной марки Brent поднималась сразу на 5% и достигала $89 за баррель. Котировки резко выросли на фоне очередного обострения палестино-израильского конфликта. Инвесторы опасаются, что дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке может привести к перебоям с поставками энергоресурсов на глобальный рынок. При этом, как отмечают эксперты, сегодня в мире и без того наблюдается нехватка сырья, поскольку Россия и другие страны альянса ОПЕК+ продолжают сокращать добычу и экспорт углеводородов. В то же время давление на стоимость нефти оказывает снижение спроса на топливо в США, что может говорить об ухудшении ситуации в американской экономике, считают специалисты.

В понедельник, 9 октября, торги на мировом энергорынке сопровождаются резкими колебаниями цен на нефть. В начале дня сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дорожало на 5,2% — до $89 за баррель, а стоимость американской марки WTI поднималась на 5,4% — до $87,23 за баррель. После этого котировки незначительно снизились, до $87 и $85 соответственно, но всё ещё оставались заметно выше пятничных уровней.

Участники торгов эмоционально отреагировали на очередное обострение палестино-израильского конфликта, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. По его словам, инвесторы опасаются дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, что может привести к проблемам с транспортировкой сырья.

«Есть риски, что в конфликт могут быть втянуты нефтедобывающие ближневосточные страны, в результате чего многократно вырастет угроза перебоев с поставками нефти из этого региона. На краткосрочном горизонте нефтяные цены могут оставаться под влиянием новостей, демонстрируя повышенную волатильность», — пояснил собеседник RT.

Напомним, 7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» в качестве ответа на убийства мусульман и «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, а группы боевиков проникли на территорию еврейского государства.

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Иерусалим, в свою очередь, инициировал собственную контртеррористическую операцию под названием «Железные мечи» и провёл ряд авиаударов по территории Палестины. При этом 8 октября в Израиле был введён в действие пункт основного закона, означающий официальное объявление войны.

В последний раз власти страны прибегали к этой мере в 1973 году, во время войны Судного дня — вооружённого конфликта Израиля с Сирией и Египтом. В тот момент поддержку Иерусалиму оказали Европа и США, а государства ОПЕК в ответ на это полностью перекрыли поставки нефти на американский и европейский рынки.

В результате совместных действий ближневосточного альянса мировые цены на нефть за год выросли более чем втрое — с $3 до $10 за баррель. Об этом говорится в материалах Всемирного банка.

«Повторение кризиса 1973 пока не ожидается, поскольку тогда страны арабского мира действовали консолидированно, а сейчас ещё неясно, будет ли у них единая позиция и станут ли они вообще вмешиваться в конфликт. Тем не менее многие игроки рынка опасаются втягивания Ирана в боевые действия. На протяжении двух лет республика постоянно наращивала объёмы добычи и экспорта нефти, а если сейчас она ограничит или прекратит поставки, это приведёт к резкому скачку цен, поскольку в мире и так наблюдается дефицит сырья», — объяснил RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Рыночный дисбаланс

Помимо обострения ситуации на Ближнем Востоке, дополнительную поддержку нефтяным ценам продолжают оказывать действия стран — участниц соглашения ОПЕК+. В начале октября партнёры договорились и дальше ограничивать добычу углеводородов в рамках одобренных ранее параметров. Такое решение позволит удерживать стоимость нефти на относительно высоком уровне, считают эксперты.

«До конца года котировки могут колебаться в диапазоне $80—95 за баррель марки Brent. Думаю, что при таких ценах вряд ли кто-то из участников ОПЕК+ будет пересматривать действующие ограничения», — предположил в разговоре с RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Напомним, что в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию и Саудовскую Аравию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья и тем самым регулируют предложение углеводородов на мировом рынке. Такая политика призвана удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

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Ранее стороны договорились снизить общий уровень добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки к концу 2023 года. Параллельно с официальным сокращением некоторые участники сделки решили добровольно уменьшить производство ещё на 1,66 млн баррелей в день. В рамках инициативы активнее всего нефтедобычу стали снижать Россия и Саудовская Аравия — на 500 тыс. баррелей в сутки каждая, а остальные объёмы были распределены между Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром, Оманом и Габоном.

В дополнение к этому с июля Саудовская Аравия начала добровольно сокращать производство нефти ещё на 1 млн баррелей в сутки. Россия, в свою очередь, решила снизить ещё и экспорт своего сырья: в августе — на 500 тыс., а с сентября — на 300 тыс. баррелей в сутки. Обе страны намерены следовать этому плану до конца текущего года.

По данным Международного энергетического агентства, ещё до недавнего времени сокращение поставок нефти на мировой рынок странами ОПЕК+ удавалось компенсировать за счёт увеличения производства сырья в государствах, не входящих в альянс. В первую очередь речь идёт о США и Бразилии. Впрочем, начиная с сентября ситуация изменилась на фоне решений Москвы и Эр-Рияда дополнительно ограничить предложение. В результате уже в IV квартале 2023 года на глобальном нефтяном рынке может образоваться «значительный дефицит», прогнозируют в МЭА.

AP

Вместе с тем, как отмечают эксперты, дальнейшему росту нефтяных цен препятствует наметившееся снижение спроса на топливо в США. По данным Управления энергетической информации при Минэнерго Соединённых Штатов, за последнюю неделю сентября объём потребления бензина в стране сократился сразу на 7%, до 8,01 млн баррелей в сутки — самого низкого уровня с начала года.

По мнению Игоря Юшкова, одной из причин наблюдаемой динамики может быть окончание автомобильного сезона в США. В то же время Владимир Чернов объясняет такую статистику ухудшением ситуации в американской экономике.

«Снижение спроса на топливо в Штатах связано с падением объёмов производства, строительства домов и розничных продаж, из-за чего грузоперевозки в стране уже сократились до самых низких значений за последние пять лет. Дальнейшее снижение розничных продаж может привести к замедлению роста экономики США на фоне снижения потребительского спроса из-за высоких процентных ставок», — добавил Чернов.