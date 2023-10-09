Поддержка Палестины: как обострение конфликта может отразиться на отношениях Израиля со странами Ближнего Востока

Армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. В вооружённых силах страны также заявили о готовности к возможной эскалации ситуации на севере, где Израиль граничит с Ливаном и Сирией. В свою очередь, ливанская «Хезболла» заявила о поддержке действий палестинских группировок и сообщила об ударах по израильским военным. На этом фоне движение ХАМАС призвало арабские и исламские страны присоединиться к боевым действиям против еврейского государства. Однако, несмотря на подобные призывы, третьи страны вряд ли вмешаются в конфликт на данном этапе, считают аналитики.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне эскалации противостояния с палестинскими группировками нанесла ответные удары по территории Ливана.

По данным ливанских военных, израильские войска обстреляли ряд поселений из танков и артиллерии. Несколько граждан Ливана получили ранения.

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Представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт, отвечая на вопрос журналистов о том, не опасается ли Израиль обострения отношений с Сирией и Ливаном из-за вооружённого конфликта с Палестиной, заявил, что израильские военные готовы к возможной эскалации ситуации на севере страны.

«Это вызывает нашу обеспокоенность. Мы готовы на севере к тому, что какая-либо палестинская фракция, что кто-либо решит вмешаться. Мы внимательно за этим следим и готовы к этому», — сказал Хехт.

Ранее влиятельная ливанская шиитская партия «Хезболла» сообщила, что находится в прямом контакте со штабами палестинцев, и назвала их действия против Израиля законными. В движении добавили, что вооружённое крыло «Хезболлы» пристально следит за ходом боестолкновений между палестинцами и израильской армией.

В заявлении также содержится призыв к Израилю «сделать выводы из полученного урока» и «уйти с захваченных у арабов территорий». Помимо этого, «Хезболла» взяла на себя ответственность за удары по израильской армии в Южном Ливане.

Численность бойцов вооружённого крыла «Хезболлы», по данным различных источников, разнится. Так, по оценкам Международного института стратегических исследований, в 2020 году она составляла до 20 тыс. солдат и примерно столько же резервистов. Движение располагает арсеналом стрелкового оружия, танками, беспилотными летательными аппаратами и различными ракетами большой дальности. При этом лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в 2021 году заявлял, что вооружённые отряды партии насчитывают не менее 100 тыс. тренированных бойцов.

Бойцы «Хезболлы»

AFP

© ANWAR AMRO

Аналитики не исключают, что в той или иной мере «Хезболла» может присоединиться к действиям палестинцев против Израиля.

«Хезболла» — это союзник как Ирана, так и движения ХАМАС, которое сейчас действует против Израиля. «Хезболла» уже участвовала ранее в палестино-израильских конфликтах, поэтому не исключено, что эта партия сыграет свою роль и в рамках нынешнего обострения. Но речь о широком участии не идёт — это могут быть лишь обмены ударами. Сам Ливан как государство в этом участвовать не станет. Он, как правило, поддерживает палестинцев дипломатически и политически», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН доктор исторических наук Борис Долгов.

По мнению эксперта, ливанская армия «может быть задействована в конфликте только в случае масштабного вторжения израильтян на территорию Ливана».

Иранский фактор

Ещё одним игроком на Ближнем Востоке, который открыто поддержал палестинские группировки в их борьбе с Израилем, стал Иран. В заявлении официального представителя МИД исламской республики Насера Канани Чафи отмечается, что «защита своей земли и святынь от оккупации, агрессии, ежедневных преступлений и терроризма» является «естественным и законным правом» палестинцев.

Столкновения палестинцев и израильских силовиков в городе Хувара 6 октября

AFP

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Напомним, Иран официально не признаёт государство Израиль. Основатель ИРИ аятолла Рухолла Хомейни ещё в 1981 году объявил, что Тегеран никогда не смирится с «израильской оккупацией святых для ислама мест». Позднее, в 1986 году, правительство Ирана заявило, что выступает «против любой резолюции или любого соглашения, где признаётся государство Израиль».

Однако, несмотря на антагонизм, за последние десятилетия страны ни разу не оказывались на пороге полномасштабной войны. По мнению экспертов, несмотря на дипломатическую поддержку Палестины, сейчас Иран не станет напрямую вмешиваться в ситуацию в секторе Газа.

«Иран поддерживал и сейчас поддерживает ХАМАС. Но это поддержка политическая и дипломатическая. Некоторые СМИ сейчас говорят о поставке Тегераном вооружений палестинцам, но это не подтверждено. Напрямую же Иран в этот конфликт вряд ли вмешается», — считает Борис Долгов.

«Активных действий со стороны Ирана ожидать не приходится. Тегеран и так сейчас находится в достаточно сложном положении из-за санкций и давления Запада. Но иранцы, безусловно, воспользуются этой ситуацией для продвижения своей внешнеполитической позиции по поводу статуса израильского государства и Палестины», — сказал в беседе с RT эксперт по Ближнему Востоку, профессор МГУ Александр Вавилов.

Напомним, после начала активных боевых действий против Израиля военный командующий ХАМАС Мохаммед Дейф призвал арабские и исламские страны присоединиться к операции «Наводнение Аль-Акса», назвав начало ударов по еврейскому государству «днём великой революции».

«Воздержатся от непосредственного участия в боях»

У отношений Израиля с арабскими странами сложная история, которая включает в себя в том числе такие кровопролитные военные конфликты, как Шестидневная война и война Судного дня. Враждебность между еврейским государством и арабским миром сохранялась и в течение долгого времени после завершения крупномасштабных столкновений. У Израиля до сих пор нет дипломатических отношений с большинством членов Лиги арабских государств.

Однако в 2020 году ситуация начала постепенно меняться. В частности, правительству Израиля удалось установить дипотношения с ОАЭ, Бахрейном и Марокко. Кроме того, начался процесс налаживания двусторонних связей с Саудовской Аравией. Ещё ранее свои отношения с Израилем урегулировали Египет и Иордания.

Последствия авиаудара Израиля по сектору Газа

AP

© Fatima Shbair

Подобные изменения, считают аналитики, отразились и на реакции некоторых арабских государств на нынешнее обострение в секторе Газа. В частности, Саудовская Аравия обратилась с призывом к обеим сторонам конфликта немедленно прекратить эскалацию, проявить сдержанность и обеспечить защиту гражданского населения.

Кроме того, стало известно, что Египет, Саудовская Аравия и Иордания провели трёхсторонние консультации, в ходе которых обсуждались пути сдерживания эскалации в секторе Газа.

Александр Вавилов полагает, что нынешнее обострение на Ближнем Востоке не остановит процесс нормализации арабо-израильских отношений, хотя может затруднить его.

«Прежней конфронтации уже не будет, потому что налаживание отношений с Израилем выгодно арабским странам, они получают от этого свои дивиденды. Тем не менее надо помнить, что арабы, нормализуя отношения с Израилем, никогда не отказывались от поддержки Палестины. Поэтому их отношения с Израилем будут затруднены из-за нынешнего конфликта, но сама тенденция нормализации будет продолжаться», — полагает эксперт.

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На данном этапе не стоит ожидать интернационализации палестино-израильского конфликта, добавил Вавилов.

«Подключения к этим событиям третьих стран в современных условиях не будет. Конечно, многие государства Ближнего Востока станут демонстрировать солидарность с Палестиной. Соответствующим образом эти страны начнут действовать и на международных площадках. Но при этом они воздержатся от непосредственного участия в боях», — говорит Александр Вавилов.

По мнению Бориса Долгова, западные государства тоже не станут напрямую вмешиваться в конфликт.

«США и ЕС открыто поддерживают Израиль, но прямое военное вмешательство с их стороны невозможно. То же самое и с арабскими странами, которые поддерживают палестинцев, но непосредственно участвовать в боевых действиях они не станут», — заключил эксперт.