Узнать больше

Движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрелы армии Израиля в Ливане

Короткая ссылка
RT
Ливанская шиитская группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за удары по израильской армии в Южном Ливане.
Движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрелы армии Израиля в Ливане
  • © AP Photo / Hatem Moussa

«Из солидарности с силами палестинского сопротивления… группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа», — цитирует РИА Новости заявление группировки.

Отмечается, что удары были нанесены ракетами и снарядами, в том числе по РЛС израильской армии.

Ранее армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по одному из районов Ливана в ответ на обстрел.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить