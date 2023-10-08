Движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрелы армии Израиля в Ливане
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«Из солидарности с силами палестинского сопротивления… группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа», — цитирует РИА Новости заявление группировки.
Отмечается, что удары были нанесены ракетами и снарядами, в том числе по РЛС израильской армии.
Ранее армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по одному из районов Ливана в ответ на обстрел.