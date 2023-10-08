Движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрелы армии Израиля в Ливане

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за удары по израильской армии в Южном Ливане.

«Из солидарности с силами палестинского сопротивления… группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа», — цитирует РИА Новости заявление группировки.

Отмечается, что удары были нанесены ракетами и снарядами, в том числе по РЛС израильской армии.

Ранее армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по одному из районов Ливана в ответ на обстрел.