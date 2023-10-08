Удары по объектам ХАМАС и продолжение боёв: как развивается палестино-израильский конфликт

Боевые действия в результате обострения палестино-израильского конфликта продолжаются вторые сутки. Израильская сторона заявила об ударах по ряду объектов ХАМАС, тогда как представители движения заявили, что его сторонники продолжают бои на территории Израиля. Обе стороны в общей сложности сообщили о как минимум 600 погибших.

Утром 8 октября армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по одному из районов Ливана в ответ на обстрел.

Кроме того, израильские военные накануне нанесли удары по ряду объектов, среди которых штаб-квартира разведки, принадлежащая организации ХАМАС, военный комплекс, используемый воздушными силами ХАМАС, а также площадка по производству оружия и складские помещения, где хранится техника и вооружение.

По данным газеты Haaretz, израильские военные ликвидировали более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа, десятки взяты в плен.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил CNN, что на фоне обострения конфликта ситуацию в стране пока не удалось взять под полный контроль.

СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля Даниэля Хагари также сообщили, что армия Израиля анонсировала эвакуацию в течение суток всех граждан страны вблизи границы с Газой.

Также на russian.rt.com В ХАМАС заявили, что выпустили 100 ракет по израильскому Сдероту

В свою очередь, ливанская шиитская группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за удары по израильской армии в Южном Ливане.

«Из солидарности с силами палестинского сопротивления… группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа», — цитирует РИА Новости заявление группировки.

Отмечается, что удары были нанесены ракетами и снарядами, в том числе по РЛС израильской армии.

Между тем движение ХАМАС заявило, что его сторонники продолжают бои на территории Израиля.

«Бойцы бригад «Аль-Кассам» по-прежнему ведут ожесточённые бои на нескольких боевых объектах на наших оккупированных территориях», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что бои идут в районах Офаким, Сдерот, Яд Мордехай.

Напомним, утром 7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса» в качестве ответа на убийства мусульман и «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По данным израильской стороны, из сектора Газа было выпущено более 2,2 тыс. ракет.

В свою очередь, Израиль объявил о собственной контртеррористической операции под названием «Железные мечи». При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной, а не военной операцией.

Палестинская сторона утром 8 октября сообщила, что число жертв ударов Израиля по сектору Газа достигло 313 человек. Как говорится в сообщении Минздрава Палестины, среди погибших насчитывается 20 детей. Ранения также получили почти 2 тыс. человек.

Израиль, в свою очередь, сообщил о гибели свыше 300 человек в результате начала конфликта, а также ранении ещё более 1,5 тыс. Кроме того, согласно заявлению израильской стороны, палестинские боевики захватили в заложники неуточнённое количество израильтян.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первого этапа операции «Железные мечи», проводимой в ответ на атаку из сектора Газа. Как написал Нетаньяху в своём аккаунте в соцсети X (ранее — Twitter) в ночь на 8 октября, первая фаза завершается «уничтожением подавляющего большинства сил противника».

По словам израильского премьера, наступление продлится «до достижения поставленных целей».

Между тем представительство России при Палестинской национальной администрации сообщило, что данных о пострадавших среди россиян в Палестине не поступало. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства Алину Зарипову, эвакуация россиян с территории Палестины возможна, но пока не обсуждается.