«Крайне опасное проявление замкнутого круга насилия»: Россия призвала Палестину и Израиль к прекращению огня

Масштабная эскалация палестино-израильского конфликта стала прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и фактического блокирования Западом работы «квартета» международных посредников (Россия, США, ЕС и ООН), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Москва серьёзно озабочена резким обострением ситуации и призывает обе стороны отказаться от насилия и наладить переговорный процесс. Согласно последним данным, в общей сложности на территории Израиля и в секторе Газа с начала эскалации погибли более 200 гражданских, пострадали свыше 2 тыс. человек.

Москва серьёзно озабочена резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и призывает к немедленному отказу от насилия. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Нынешнюю масштабную эскалацию обстановки расцениваем как очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и её Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН», — говорится в комментарии Марии Захаровой.

По её словам, Россия привержена позиции, что тянущийся уже 75 лет конфликт не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами — через налаживание полноформатного переговорного процесса, предусматривающего создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке», — добавила представитель МИД России.

«Законсервированный США конфликт вновь активизирован»

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв в беседе с RT заявил, что сегодняшняя атака движения ХАМАС была призвана напомнить о событиях 50-летней давности, о самой крупной войне в истории арабо-израильского конфликта — войне Судного дня в 1973 году.

По его словам, данный прецедент должен быть завершён как можно быстрее.

«Здесь всё международное сообщество должно наваливаться на конфликтующие стороны, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Понятно, что в данном случае напало боевое крыло ХАМАС, понятно, что Израиль в данном случае защищается, но в данном случае, повторю, сам конфликт более многогранен, значительно сложнее, чтобы однозначно взвалить ответственность только на одну из сторон в конфликте», — сказал он.

Косачёв добавил, что Россия всегда будет готова оказывать «пассивное содействие урегулированию этого конфликта» при условии востребованности.

«У нас прекрасные контакты и на той, и на другой стороне. Я уверен, что этим мы отличаемся от прочих других мировых центров силы. У нас здесь особые позиции, и я надеюсь, они будут востребованы в интересах предотвращения дальнейшей эскалации», — подчеркнул вице-спикер Совфеда.

Возможное расширение конфликта серьёзно угрожает очень хрупкой системе безопасности всего Ближневосточного региона, заявила RT сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Ситуация очень серьёзная. Насколько будет возможным остановить разгорающийся вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной, который явно перешёл в очень активную фазу, сказать сложно. Очевидно лишь одно — законсервированный США конфликт вновь активизирован», — подчеркнула сенатор.

По её мнению, боевые столкновения в разных уголках мира намеренно каждый раз не предотвращаются, а «замораживаются США».

«Любая война — это деньги, большие деньги. Мы помним, что в 2000, 2006, 2009 и 2014-м конфликт так же «неожиданно» разгорался. Жаль лишь людей, которые десятилетиями живут как на вулкане и не вникают в эти геополитические игры с астрономическими нулями», — уточнила Ковитиди.

Ситуация стала результатом 30 с лишним лет миротворческих усилий «всех на свете», заявил востоковед Евгений Сатановский. По его мнению, по уровню потерь происходящее напоминает войну Судного дня, которая произошла 50 лет назад.

Он считает, что предсказания последствий нынешней эскалации неуместны.

«Всегда только время показывает. Все вопросы «А чем это может кончиться?» — это всё чепуха, задавать их бессмысленно», — заявил собеседник RT.

Также на russian.rt.com Из сектора Газа выпустили десятки ракет: что известно об обострении конфликта Израиля и Палестины

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса» в качестве ответа на убийства мусульман и «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По данным израильской стороны, из сектора Газа было выпущено более 2,2 тыс. ракет.

В свою очередь, Израиль объявил о собственной контртеррористической операции под названием «Железные мечи». При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной, а не военной операцией.

По последним данным, в общей сложности в результате ракетных ударов с обеих сторон погибли свыше 200 человек — по меньшей мере 40 жителей Израиля и не менее 198 палестинцев. При этом число пострадавших составляет около 800 человек на территории Израиля и более 1,6 тыс. в секторе Газа.

Кроме того, заместитель главы политбюро движения ХАМАС Салех аль-Арури сообщил о захвате в плен большого количества израильтян, в том числе высокопоставленных офицеров. Это заявление не было подтверждено или опровергнуто со стороны Израиля.