В СФ призвали международное сообщество предотвратить эскалацию конфликта в Израиле

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал израильско-палестинский конфликт, обострение которого произошло сегодня.

«Ситуация, с моей точки зрения, абсолютно неожиданная и неспровоцированная какими-то конкретными предшествующими событиями. Поэтому подозреваю, что эта атака призвана напомнить о событиях 50-летней давности, о самой крупной войне в истории арабо-израильского конфликта — о войне Судного дня, о войне 1973 года. Других версий, почему это произошло именно сегодня, у меня нет», — отмечает Косачёв.

По его словам, данный прецедент должен быть завершён как можно быстрее.

«Здесь всё международное сообщество должно наваливаться на конфликтующие стороны, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Понятно, что в данном случае напало боевое крыло ХАМАС, понятно, что Израиль в данном случае защищается, но в данном случае, повторю, сам конфликт более многогранен, значительно сложнее, чтобы однозначно взвалить ответственность только на одну из сторон в конфликте», — сказал он.

Собеседник RT добавил, что Россия всегда будет готова оказывать «пассивное содействие урегулированию этого конфликта» при условии востребованности.

«У нас прекрасные контакты и на той, и на другой стороне. Я уверен, что этим мы отличаемся от прочих других мировых центров силы. У нас здесь особые позиции, и я надеюсь, они будут востребованы в интересах предотвращения дальнейшей эскалации», — подчеркнул Косачёв.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.