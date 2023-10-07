Армию Израиля перевели в состояние боевой готовности

Израильская армия переведена в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.

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«Армия обороны Израиля объявляет состояние боевой готовности», — приводит РИА Новости заявление. Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что группа террористов из сектора Газа проникла в приграничные районы страны.