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Армию Израиля перевели в состояние боевой готовности

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Израильская армия переведена в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.
Армию Израиля перевели в состояние боевой готовности
  • © IDF Spokesperson's Unit

«Армия обороны Израиля объявляет состояние боевой готовности», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что группа террористов из сектора Газа проникла в приграничные районы страны.

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