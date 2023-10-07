Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны
- AP
- © Ohad Zwigenberg
«Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны», — приводит The Times of Israel его слова.
Нетаньяху подчеркнул, что Израиль одержит победу.
Ранее израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.
В результате массированного обстрела территории Израиля со стороны радикального палестинского движения ХАМАС пострадали около 200 человек.