МИД: Россия призывает Израиль и Палестину к немедленному прекращению огня

Россия находится в контактах с Израилем и Палестиной, призывает обе стороны к немедленному прекращению огня.

Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Москва находится в контакте со всеми сторонами, в том числе и с арабскими странами. Мы призываем к немедленному прекращению огня и миру», — приводит его слова ТАСС.

Ранее газета The Times of Israel со ссылкой на медицинские службы сообщила, что в результате массированного обстрела территории Израиля со стороны радикального палестинского движения ХАМАС пострадали около 200 человек.