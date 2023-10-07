МИД: Россия призывает Израиль и Палестину к немедленному прекращению огня
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Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.
«Москва находится в контакте со всеми сторонами, в том числе и с арабскими странами. Мы призываем к немедленному прекращению огня и миру», — приводит его слова ТАСС.
Ранее газета The Times of Israel со ссылкой на медицинские службы сообщила, что в результате массированного обстрела территории Израиля со стороны радикального палестинского движения ХАМАС пострадали около 200 человек.