«Железные мечи» в ответ на «Наводнение Аль-Аксы»: что известно об эскалации палестино-израильского конфликта

7 октября произошла очередная эскалация палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа были нанесены ракетные удары по Израилю, а движение ХАМАС проникло на территорию государства. По словам представителей палестинского движения, эти действия стали ответом на убийства мусульман и «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам, заявив, что страна находится в состоянии войны, введено чрезвычайное положение. Эскалация произошла спустя сутки после 50-летней годовщины войны Судного дня. Тогда коалиция арабских государств попыталась отвоевать захваченные Израилем территории.

Утром в субботу, 7 октября, во множестве населённых пунктов в центральных и южных районах Израиля, включая Тель-Авив, сработали сирены воздушной тревоги. Палестинская радикальная организация ХАМАС сообщила о начале масштабной операции против Израиля.

«Этим утром израильтяне по всей стране проснулись от звука сирен и ракетных обстрелов ХАМАС из Газы. Мы будем защищаться», — говорилось в сообщении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Также в армии обороны Израиля настоятельно рекомендовали жителям этих территорий находиться в защищённых местах.

В боевом крыле движения ХАМАС заявили, что только в первые минуты выпустили более 5 тыс. ракет.

Израильские полицейские эвакуируют женщину с ребёнком после ракетного обстрела города Ашкелон.

AP

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Как заявил военный командующий ХАМАС Мохаммед Дейф, атака стала ответом на «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Также он указал, что военные Израиля только в 2023 году убили и ранили сотни палестинцев. В своём заявлении он призвал арабские и исламские страны присоединиться к операции «Наводнение Аль-Акса», подчеркнув, что сегодняшние удары «день великой революции».

Заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури также обратился с призывом присоединиться к операции «Наводнение Аль-Акса».

По данным ХАМАС, ими захвачено более 35 израильских солдат и поселенцев.

Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем произошло спустя 50 лет после начала войны Судного дня. На это, в частности, обратил внимание зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок. Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа», — написал он в Telegram.

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на местные больницы, подтверждена гибель по меньшей мере шести мирных жителей, ещё около 200 человек получили ранения. Позднее СМИ сообщили о 20 погибших.

Сообщений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля пока нет, отметили в посольстве РФ. Дипломаты следят за ситуацией, консульский отдел находится в контакте с израильскими службами.

Как сообщает РИА Новости, гражданам РФ необходимо соблюдать указания командования тыла Израиля, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.

К моменту публикации статьи известно, что продолжаются перестрелки в ряде мест на юге Израиля. Так, боевые столкновения происходят в районе населённых пунктов Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль Оз, Маген, Беэри, а также возле военной базы Реим.

Ответная военная операция Израиля в секторе Газа получила название «Железные мечи». При этом министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в движении ХАМАС совершили «серьёзную ошибку». По его словам, Израиль выиграет в этой войне.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху также назвал происходящее войной, а не военной операцией.

«Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. И мы победим. Враг заплатит доселе невиданную цену», — сказал он.

«Лучше месяц переговоров, чем один день войны»

Мир забыл про палестинскую проблему и ему о ней напомнили, считает политолог, востоковед Олег Гущин.

«Сейчас за всем этим кошмаром, который твориться в мире, все стали забывать про палестинские дела. А ситуация не то, чтобы хорошо обстоит, но ситуация немного устоялась. Вот есть палестинская автономия, которую они называют государством. Вот есть Израиль. Но арабы не были бы арабами, если бы они успокоились на этом. Палестинского государства получилось два. Одно из них на западном берегу и там правит ФАТХ. А другим — ХАМАС, там тоже есть трезвомыслящие, но им нужно демонстрировать какую-то активность», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь, политолог Юрий Светов предложил обратиться к событиям 50-летней давности, войне Судного дня, в которой объединённая коалиция арабских государств во главе с Египтом имела шанс разгромить Израиль.

«Им это не удалось, потому что американцы молниеносно перебросили новейшее вооружение и в результате Израиль одержал очевидную победу. Так и здесь, если понадобиться, американцы помогут оружием. Это не Украина. Это другие связи и другие контакты. Для Израиля обоснование будет то, что у военного крыла ХАМАС лозунг какой? «Сбросим Израиль в море». Они право Израиля на существование вообще отрицают. Они финансируются в какой-то мере Ираном, у Ирана позиция такая же. Вот те мотивы, которыми может руководствоваться Израиль, решая эту проблему», — пояснил он в разговоре с RT.