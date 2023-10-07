В Минобороны Израиля сообщили о нанесении ударов по сектору Газа

Армия Израиля в ответ на массированный обстрел наносит удары по сектору Газа. Об этом сообщили в израильском Минобороны.

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«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа», — говорится в заявлении. Ранее израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.