Фаза обострения: Россия призвала к деэскалации в палестино-израильском конфликте

Россия выступает за деэскалацию напряжённости и налаживание переговорного процесса между Израилем и Палестиной, заявил замглавы МИД Михаил Богданов в связи с военной операцией в городе Дженин. Израиль ввёл войска в этот населённый пункт в ночь на 3 июля под предлогом борьбы с терроризмом. Палестина назвала это решение агрессией и объявила о прекращении всех контактов с израильскими властями. Действия Тель-Авива осудили Турция, Алжир и ОАЭ. В свою очередь, США поддержали право Израиля на самооборону. По словам аналитиков, ситуация в Дженине — следствие неурегулированности палестино-израильского конфликта. Эксперты считают, что силовые действия Тель-Авива не будут способствовать стабилизации ситуации в регионе.

Россия выступает за деэскалацию напряжённости и налаживание переговорного процесса между Израилем и Палестиной, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в ходе телефонного разговора с членом политбюро движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком.

Это заявление было сделано в связи с военной операцией Израиля в палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу деэскалации напряжённости, а также налаживания переговорного процесса в интересах справедливого урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой базе», — говорится в пресс-релизе российского внешнеполитического ведомства.

Ранее на военную операцию Израиля отреагировала Турция. Глава МИД страны Хакан Фидан после переговоров в Анкаре с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади осудил действия Тель-Авива.

«Мы решительно осуждаем действия Израиля в отношении мирных палестинцев, что нашло отражение во вчерашнем заявлении МИД Турции», — приводит его слова агентство Anadolu.

По словам Фидана, Турция и Иордания продолжат совместные шаги по восстановлению стабильности в регионе.

Израильские силовики в Хевроне на Западном берегу реки Иордан

Gettyimages.ru

© Mamoun Wazwaz/Anadolu Agency

Алжир тоже раскритиковал политику Израиля. Власти республики назвали действия еврейского государства агрессией и призвали Тель-Авив к немедленному прекращению военных операций, которые «грубо нарушают международное право и основные человеческие ценности».

«Алжир вновь подтверждает свою неизменную поддержку палестинскому народу и его справедливому делу, которое направлено на то, чтобы положить конец оккупации его земель, а также создать своё государство со столицей в Иерусалиме», — цитирует ТАСС коммюнике внешнеполитического ведомства.

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В свою очередь, ОАЭ призвали Израиль немедленно прекратить нападения на Палестину, снизить эскалацию и избегать шагов, которые усиливают напряжённость и насилие на оккупированных палестинских территориях.

США на события в Дженине отреагировали более сдержанно. В Вашингтоне, в частности, заявили о поддержке права Израиля на самооборону.

«Мы выступаем за безопасность Израиля и поддерживаем его право защищать свой народ от ХАМАС, палестинского «Исламского джихада» и других террористических группировок», — заявил официальный представитель Белого дома.

В то же время, по его словам, «необходимо принять все возможные меры предосторожности для предотвращения гибели людей», сообщает Das Erste.

Реакция на действия Израиля поступила и из ООН. Генсек Всемирной организации Антониу Гутерреш выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с боевыми действиями.

«Он подчеркнул, что все военные операции должны проводиться при полном соблюдении международного гуманитарного права», — говорится в заявлении заместителя официального представителя Генсека ООН Фархана Хака.

Авиаудары и ввод войск ЦАХАЛ

Военная операция Израиля в расположенном на Западном берегу реки Иордан палестинском городе Дженин и прилегающих к нему лагерях беженцев началась в ночь на 3 июля.

Как отметил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, Дженин в последние месяцы стал убежищем для террористов. По его словам, в рамках операции ВС Израиля уничтожают командные центры и захватывают значительное количество оружия, а также ликвидируют лаборатории по производству взрывчатых веществ и бомб.

Биньямин Нетаньяху

AP

© Abir Sultan

В первый день операции по инфраструктуре в Дженине были нанесены авиаудары. В город также вошли силы ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), после чего там начались столкновения силовиков с палестинцами. В общей сложности в операции задействованы около 1 тыс. солдат, сообщало агентство Reuters.

По последним данным Минздрава Палестины, в результате действий Израиля в Дженине погибли более десяти человек, свыше 100 получили ранения. Тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

Палестинское руководство назвало действия Тель-Авива агрессией и актом терроризма и объявило о прекращении всех контактов с израильскими властями. Об этом сообщило агентство Wafa. В Палестинской национальной администрации также призвали международное сообщество вмешаться в ситуацию и защитить население Палестины.

«Сейчас проблема не имеет решения»

По словам аналитиков, нынешнее обострение в Дженине — следствие неурегулированности палестино-израильского конфликта.

«Данное противостояние продолжается уже более 70 лет, вражда и антипатия между народами остаётся. Застой в урегулировании конфликта способствует сохранению недоверия и напряжённости между сторонами. Такого рода столкновения и реакции на них ожидаемы. На горизонте пока не видно никаких предпосылок для того, чтобы эта ситуация поменялась в лучшую сторону», — заявил в разговоре с RT старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин.

Акция протеста против действия Израиля в Дженине, устроенная сторонниками движения ХАМАС

AP

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Напомним, в результате серии арабо-израильских вооружённых конфликтов значительная часть Западного берега реки Иордан оказалась под контролем Израиля, который начал освоение этих территорий. В то же время часть региона, в том числе город Дженин, контролирует Палестинская национальная администрация (ПНА).

В ООН присутствие израильских войск на этих территориях считают оккупацией. Согласно плану Всемирной организации от 1947 года, Западный берег реки Иордан должен был стать частью будущего государства Палестина. Однако окончательно определить статус этих территорий и границы Палестины до сих пор не удалось.

По мнению Юрия Зинина, в условиях неурегулированного территориального спора решение ПНА прекратить контакты с Израилем вряд ли поспособствует нормализации ситуации. «Этот шаг не будет способствовать прогрессу, он будет его оттягивать», — отметил Зинин.

В свою очередь, эксперт по Ближнему Востоку профессор МГУ Александр Вавилов считает, что силовые действия Израиля могут негативно повлиять на процесс восстановления полноценных отношений Тель-Авива с арабскими государствами, который начался несколько лет назад.

«Вместо того, чтобы арабов привлекать, израильтяне их отталкивают. Эта операция вызвала общее осуждение в арабском и исламском мире. Если Израиль хочет дружить с арабским миром, то ему следует предпринимать соответствующие шаги для этого. На деле же Израиль делает обратное», — заявил специалист.

Эксперт также полагает, что очередной виток противостояния усилит взаимную вражду между палестинцами и израильтянами. «Градус напряжённости увеличивается. В таких условиях сложно говорить об обеспечении безопасности Израиля», — сказал Вавилов.

При нынешней динамике палестино-израильский конфликт будет длиться ещё долго, считает Юрий Зинин.