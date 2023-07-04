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МИД: Москва готова активизировать усилия для урегулирования палестинской проблемы

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Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе телефонного разговора с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком заявил, что Москва готова активизировать усилия совместно с Лигой арабских государств (ЛАГ) для урегулирования палестинской проблемы.
МИД: Москва готова активизировать усилия для урегулирования палестинской проблемы
  • globallookpress.com
  • © Владимир Баранов

В заявлении российского ведомства сказано, что со стороны России подтверждена принципиальная позиция в пользу деэскалации напряжённости для справедливого урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой базе.

«Была выражена готовность и впредь энергично работать ради достижения этой цели, в том числе путём активизации коллективных усилий России, ЛАГ и группы региональных государств, вовлечённых в досье БВУ», — сообщили в МИД.

Ранее посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что страна в связи с ударами израильской стороны по лагерю беженцев Дженин проведёт консультации с российской стороной.

В апреле постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал опасной эскалацию вокруг Израиля и Палестины.

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