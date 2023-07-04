МИД: Москва готова активизировать усилия для урегулирования палестинской проблемы
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В заявлении российского ведомства сказано, что со стороны России подтверждена принципиальная позиция в пользу деэскалации напряжённости для справедливого урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой базе.
«Была выражена готовность и впредь энергично работать ради достижения этой цели, в том числе путём активизации коллективных усилий России, ЛАГ и группы региональных государств, вовлечённых в досье БВУ», — сообщили в МИД.
Ранее посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что страна в связи с ударами израильской стороны по лагерю беженцев Дженин проведёт консультации с российской стороной.
В апреле постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал опасной эскалацию вокруг Израиля и Палестины.