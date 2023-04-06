Небензя назвал опасной эскалацию вокруг Израиля и Палестины

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал опасной эскалацию вокруг Израиля и Палестины.
Небензя назвал опасной эскалацию вокруг Израиля и Палестины
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Как сообщает ТАСС, он отметил, что дальнейшее обострение не будет способствовать урегулированию ситуации в Иерусалиме. 

«Эскалация, которую мы видим сегодня, опасна... Дальнейшая эскалация не поможет решению нынешней ситуации в Иерусалиме, которая, на наш взгляд, предшествовала тому, что произошло позднее», — сказал Небензя.

Таким образом он по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности ООН прокомментировал ситуацию вокруг мечети Аль-Акса.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории Франческа Альбанезе осудила израильскую спецоперацию против палестинцев в мечети Аль-Акса.

5 апреля сообщалось, что израильские силовики ворвались в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. По данным СМИ, полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.  

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