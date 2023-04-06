В ООН осудили израильскую спецоперацию против палестинцев в мечети Аль-Акса

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Спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории Франческа Альбанезе осудила израильскую спецоперацию против палестинцев в мечети Аль-Акса.
В ООН осудили израильскую спецоперацию против палестинцев в мечети Аль-Акса
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Альбанезе.

«Когда палестинские мусульмане собрались на молитву в Рамадан, осуществляя своё право на вход в мечеть Аль-Акса, израильские власти применили против них вопиюще чрезмерную и неоправданную силу», — приводятся в документе слова спецдокладчика.

Уточняется, что как минимум 31 палестинец пострадал в результате спецоперации израильтян внутри комплекса и непосредственно за его пределами. При этом отмечается, что врачам не давали возможность «оказать медицинскую помощь раненым».

Ранее израильские силовики ворвались в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. По данным СМИ, полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.  

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