Das Erste: Палестина прервала все контакты с Израилем на фоне крупнейшей военной операции ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля ведёт масштабную военную операцию на Западном берегу реки Иордан, пишет Das Erste. Как напоминает издание, в ночь на понедельник израильские военные вошли в город Дженин, считающийся оплотом палестинских сил. В администрации президента Палестины Махмуда Аббаса заявили о приостановке всех контактов в сфере безопасности с Израилем. Глубокую обеспокоенность боевыми действиями выразил и Генсек ООН Антониу Гутерреш.

В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила масштабную военную операцию на Западном берегу реки Иордан. По данным Министерства здравоохранения Палестины, в результате авиаударов и боёв погибли по меньшей мере девять человек. Ещё около 100 палестинцев получили ранения, 20 из них находятся в критическом состоянии. Израильские СМИ сообщают, что по крайней мере один погибший являлся палестинским боевиком, пишет Das Erste.



Израильская армия вошла в палестинский город Дженин в ночь на понедельник, начав крупнейшую военную операцию за 20 лет. По её собственным заявлениям, она изъяла оружие и взрывчатку и задержала нескольких подозреваемых.



Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с боевыми действиями. «Он подчеркнул, что все военные операции должны проводиться при полном соблюдении международного гуманитарного права», — говорится в заявлении заместителя официального представителя Генсека ООН Фархана Хака.



Линн Хастингс, координатор ООН по гуманитарной помощи на оккупированных палестинских территориях, также заявила, что встревожена масштабами военной операции. По её словам, Организация Объединённых Наций «мобилизовала гуманитарную помощь».



В понедельник вечером палестинские СМИ сообщили, что израильская армия приказала палестинцам покинуть лагерь беженцев в Дженине. На кадрах, размещённых в сети, видно, как многие люди выбегают из своих жилищ.



Однако, согласно сообщениям израильских СМИ, представители Армии обороны Израиля отрицают наличие приказа об эвакуации. Они утверждают, что тысячи людей бегут от боевых действий по своей воле.



Пресс-секретарь Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подтвердила, что жители лагеря покинули свои жилища.



Густонаселенный город Дженин и прилегающий к нему лагерь беженцев, в котором проживает около 17 тыс. человек, считаются оплотом палестинских боевиков. Как отмечает издание, различные группировки финансируются прежде всего Ираном, «заклятым врагом Государства Израиль».



Между тем в администрации президента Палестины Махмуда Аббаса заявили о приостановке всех контактов и координации действий в сфере безопасности с Израилем. Решение было принято после созыва экстренного совещания палестинского руководства в Рамаллахе.



США подчеркнули право Израиля на самооборону, но в то же время призвали страну возобновить сотрудничество в сфере безопасности с Палестинской национальной администрацией. «Мы выступаем за безопасность Израиля и поддерживаем его право защищать свой народ от ХАМАС, «Палестинского исламского джихада» и других террористических группировок», — заявил официальный представитель Белого дома. В то же время, по его словам, «необходимо принять все возможные меры предосторожности для предотвращения гибели людей», передаёт Das Erste.