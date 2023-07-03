Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам террористов в Дженине

Израиль в понедельник несколько раз наносил удары с воздуха по объектам террористов и вооружённым боевикам в лагере беженцев Дженин.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Во время совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности летательные аппараты Армии обороны Израиля несколько раз наносили удары по объектам террористов и вооруженным боевикам в лагере Дженин, чтобы противостоять этим угрозам», — приводит заявление ТАСС.

Кроме того, был нанесён удар по объекту по производству оружия и складу взрывных устройств.

Ранее Минздрав Палестины сообщил, что число погибших во время ночной операции израильских силовиков в городе Дженин на Западном берегу палестинцев выросло до четырёх.